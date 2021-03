Bachelor. La crise actuelle va-t-elle impacter l'insertion des bacs +3 ?

A quoi faut-il s’attendre cette année pour les diplômés de bachelor ? Revue des tendances avec Jean Charroin, DG de l’Essca.





La crise actuelle va-t-elle impacter l’insertion des bacs +3 ?

Je pense qu’elle va conforter une tendance que nous observons déjà, qui est celle de la poursuite d’études. Aujourd’hui, environ la moitié des diplômés de notre bachelor choisissent de continuer en master. En période de crise, cela devrait légèrement augmenter, les étudiants préférant arriver sur le marché du travail à un moment plus opportun.

Que font ceux qui choisissent de travailler tout de suite ?

Beaucoup le font dans des startups ou, du moins, dans des entreprises du digital, en tant que business developers, account managers… L’attrait des startups continue de faire son effet ! Le lien entre l’école et ces entreprises est d’autant plus étroit que l’Essca a considérablement développé l’apprentissage. Nous sommes passés de 16 étudiants-apprentis en 2019 à 66 en 2020, et dépasserons la centaine cette année. Or, en fin de mission, beaucoup se voient proposer une embauche.

Que leur conseiller ?

Ils ont dans tous les cas des options intéressantes. L’Essca est l’une des seules écoles triplement accréditées qui soit à la fois proche de PME locales et des grands groupes, tout en proposant aussi des masters. Les recruteurs, eux, segmentent bien les profils aujourd’hui. Localement, les entreprises ont un grand besoin de middle managers, ainsi que de commerciaux, pour lesquels les bacs +3 sont le profil idéal. A l’échelle nationale et internationale, elles cherchent des profils plus transverses, capables d’appréhender une stratégie dans son ensemble, avec un vrai avantage aux bacs +5. Tous les chemins sont possibles.

propos recueillis par Nicolas Chalon

