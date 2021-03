→ Bachelor. Les ingénieurs praticiens ont un bel avenir

Cela fait longtemps que les entreprises françaises font part de leur besoin de techniciens supérieurs, ces professionnels amenés, non à concevoir, mais à utiliser et optimiser les outils, voire à diriger de petites équipes.



« Dans bien des industries, un ingénieur est surdimensionné pour ses fonctions, analyse Jean-Michel Nicolle, vice-président de la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs) et directeur de la grande école d’ingénieurs l’EPF (Sceaux, Troyes et Montpellier). Il y a un déséquilibre entre le niveau de formation et les besoins. Jusqu’alors nous n’avions pas de réponse. »

Arts et Métiers ParisTech a ouvert le bal en 2014, en lançant le premier bachelor ingénieurs, « avec un public particulier en tête : les lycéens de la filière STI (technologique) », se remémore Laurent Champaney, directeur. Les entreprises n’étaient pas loin : « Ce sont d’ailleurs elles qui nous ont soufflé en premier l’appellation de bachelor, qu’elles connaissaient à travers leurs recrutements hors de France. »





Liberté d’orientation

Quels sont les débouchés ?

« Le besoin de techniciens supérieurs qualifiés est immense »

3 questions à Joël Courtois Directeur général d’Epita, Paris



Vous créez votre premier bachelor en cybersécurité. Pourquoi ?

Notre travail est d’insérer nos étudiants dans l’emploi en répondant aux besoins des entreprises. Or, celles-ci nous ont contactés, dans le cadre du Campus Cyber de La Défense (Hauts-de-Seine), dont l’ouverture vient d’être annoncée par le Président de la République. La cybersécurité est un sujet majeur qui touche toutes les entreprises privées ou publiques. Le besoin de professionnels qualifiés est immense.



Le format bachelor est-il le mieux adapté ?

Dans bien des domaines, les entreprises n’ont plus besoin de concepteurs de solutions, mais de gens capables de les manipuler, ce qui ne nécessite pas cinq ans d’études ! Des PME recherchent ces profils, comme les services publics ou les hôpitaux qui sont la cible de cyberattaques et n’ont pas toujours de budget suffisant pour embaucher un ingénieur. Nous devons former des techniciens supérieurs, un niveau qui existe encore trop peu en France.



Dans quels autres domaines serait-ce judicieux ?

Dans tout domaine technologique qui arrive à maturité, ce second niveau de compétences peut s’ouvrir. Exemples : aujourd’hui, pour être réparateur de drones, vous n’avez pas besoin de savoir programmer un drone. Dans l’intelligence artificielle, vous n’avez plus à construire un réseau de neurones, car des solutions plus simples ont été conçues.

