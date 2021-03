Bachelor. Témoignages d'étudiants qui ont directement trouvé un emploi

Quand ils cherchaient un emploi, leurs camarades de promotion étaient plutôt en train de candidater à des masters. « J’ai beaucoup réfléchi, d’autant que j’avais suivi la majeure Finance, un domaine où l’on dit souvent qu’un bac +5 est indispensable », se souvient Tom Gonçalves, diplômé du bachelor de GEM (Grenoble école de management) en 2018. Motivé par l’idée de se lancer tout de suite dans la vie professionnelle, il envoie des CV en France comme à l’étranger et reçoit une réponse positive du groupe BNP Paribas au Portugal.

« Je sentais que le bachelor m’avait donné des bases solides. Et à l’étranger, ce diplôme suffit pour que l’on vous fasse confiance », explique le jeune homme.





« C’est fou le plaisir que je prends au travail ! »