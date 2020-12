Bachelor universitaire : adieu les DUT, bonjour les BUT !

C’est l’alter ego du BTS, et l’un des deux diplômes les plus recherchés chaque année dans Parcoursup : le diplôme universitaire de technologie. Un diplôme très séduisant car permettant d’acquérir un premier niveau de qualification en deux ans après le bac, puis, au choix, d’opter pour l’insertion professionnelle ou pour la poursuite d’études en licence professionnelle ou en école d’ingénieur ou de commerce. Et pourtant le DUT va disparaître. Dès la session 2021 de Parcoursup, (à partir du 21 décembre 2020), les DUT vont en effet être remplacés par des BUT, ou Bachelor Universitaire de Technologie.





BUT : un nouveau diplôme Bac + 3

Diplôme BUT : 24 spécialités mentions différentes

BUT : examen final ou contrôle continu ?

Débouchés du BUT : emploi ou poursuite en écoles

Parcoursup et BUT

Concrètement ce nouveau diplôme va reprendre exactement les mêmes intitulés de spécialités que les DUT qui l’ont précédé. Ayant fait le constat que 80 à 90% des étudiants qui décrochaient un DUT choisissaient de poursuivre leurs études en licence, le ministère de l’enseignement supérieur a décidé de fusionner DUT et licence pro en un seul diplôme, en 3 ans après le bac. Autre objectif poursuivi avec ce nouveau diplôme de niveau bac +3 : améliorer sa lisibilité à l’international de ces diplômes proposés par les Instituts universitaires de technologies, les diplômes de niveau bac+2 étant une spécificité de l’enseignement supérieur français qu’on ne retrouve pas dans d’autres pays - à l’exception des CEGEP québécois. Tout ce qui fait la particularité des DUT demeure dans les nouveaux BUT : ils seront proposés par des Instituts universitaires de technologie, reste très axé sur les technologies et les relations avec les entreprises.Le nouveau BUT a 24 spécialités différentes, tout comme l’ancien DUT. Il faudra cependant intégrer deux points de vocabulaire : on ne parlera plus de “spécialités” mais de “mentions”, et les anciennes “options” deviennent des “parcours”. Ainsi l’ancien DUT Spécialité Techniques de commercialisation deviendra un BUT mention Techniques de commercialisation. Simple et basique ! De quoi éviter de perdre les futurs bacheliers en recherche d’une orientation post-bac.Le diplôme du BUT est délivré sur la base du contrôle continu. A la fin de chaque semestre une validation des connaissances est organisée (30 crédits par semestre). Les compétences et connaissances acquises dans le cadre d'une activité bénévole pourront être validées. Le BUT correspond à 180 crédits européens soit un niveau bac + 3. Ceux qui ont validé 120 crédits obtiennent le diplôme intermédiaire de DUT (diplôme universitaire de technologie).L'objectif du BUT est de permettre de trouver directement un emploi après son diplôme. Enfin il sera toujours possible, une fois son BUT en poche, de poursuivre ses études en école de commerce ou d’ingénieurs, via par exemple le concours Passerelle. “L’accès à nos écoles sera toujours possible avec un BUT, rassure Laurent Champaney, directeur des Arts et métiers Paris tech et président de la commission Amont de la Conférence des grandes écoles. Nous avons encore un peu de temps pour y penser, puisque les premiers diplômés de BUT le seront dans 3 ans. Mais nous pouvons déjà dire qu’il sera organisé une voie d’entrée spécifique à nos écoles pour les étudiants titulaires d’un bachelor. Nous aurons toujours besoin de ces profils d’étudiants différents de ceux qui sortent des classes préparatoires”. Mais comment choisir son BUT quand on est lycéen ? “Je conseille aux futurs étudiants d’aller vers le BUT qui leur plaît le plus et qui correspond le plus à leurs envies, tout simplement, résume Laurent Champaney. Nos écoles cherchent des étudiants motivés et travailleurs, quel que soit l’intitulé de leur diplôme”.Dernier conseil pour les lycéens qui commencent à se pencher sur leur orientation post-bac : si tous les BUT compteront plusieurs parcours différents, seuls trois d’entre eux proposeront de choisir son parcours dès l’enregistrement des vœux sur Parcoursup, les BUT Carrières sociales, Génie biologique, et Information-communication. Attention, il n’y aura pas de voeu groupé de BUT. Le choix de deux parcours différents dans un même BUT comptera donc pour deux vœux.