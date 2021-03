Bachelors hybrides. Mixer les enseignements pour tout maîtriser de A à Z

Jusqu’ici plutôt réservée à la toute fin des études, en particulier dans les mastères spécialisés (bac +5/6), l’hybridation des compétences gagne du terrain, pour intervenir dès les premières années d’études. Le principe : un cursus qui enseigne à la fois le management et la technologie, ou encore le management et le design, etc. Avec, sur ses bancs, des étudiants venant des deux bords pour participer à cette aventure. « Étant donné l’histoire de notre école, créer un bachelor ingénieur-manageur allait de soi », explique Jennifer Malet, responsable du bachelor d’ IMT BS , c’est-à-dire la Business School de l’école d’ingénieurs Institut Mines Télécom. Une entité toute disposée à l’hybridation. « Notre programme allie les deux mondes. D’un côté, il apporte un socle de connaissances en gestion ; de l’autre, il creuse les problématiques digitales chères à l’école », appuie Jennifer Malet.





Poussée par les recruteurs, l’hybridation des profils ne l’est-elle pas aussi par la réforme du lycée ? « Le nouveau bac participe effectivement à cet esprit de diversité des profils et de nouvelles combinaisons possibles », acquiesce Marc Gibiat, directeur des bachelors et mastères spécialisés d’Audencia Business School, à Nantes. En supprimant les anciennes séries (S, ES et L) pour permettre aux lycéens de combiner eux-mêmes leurs matières selon leurs envies (et leurs talents), la réforme du lycée rend d’autant plus pertinente la création de cursus transversaux.



Audencia franchit donc le pas, cette année, avec la création d’un BBA (Bachelor of Business Administration, en quatre ans) conçu avec l’école Centrale de Nantes. Son nom : BBA Big data & Management. « L’idée est de mettre en commun les expertises reconnues de nos deux écoles, de nos professeurs, et de proposer un enseignement complet sur ce sujet capital qu’est la donnée », explique Marc Gibiat.



Sur un marché des bachelors déjà pléthorique et difficilement lisible pour les candidats, le programme a pu obtenir son grade de licence grâce au travail conjoint de la CEFDG (qui évalue la qualité des diplômes en Business Schools) et de la CTI (Commission des titres d’ingénieurs, qui fait de même pour les écoles d’ingénieurs). Des organismes qui n’avaient pas eu l’occasion de travailler ensemble jusqu’ici. « Toutes les lignes bougent : le lycée, les entreprises, l’enseignement supérieur comme les institutions », applaudit Marc Gibiat. Hybridation à tous les étages.

