→ BBA (Bachelor of Business Administration) : en 4 ans, je peux m'expatrier

Hors Europe, le bachelor est le plus souvent dispensé en quatre ans. On l’appelle alors BBA et « n’importe quel recruteur étranger le connaît car c’est un standard », pose Claire Souvigné, directrice des bachelors de l’Inseec. Son école a choisi de conserver les deux formats qui s’adressent à des publics différents : « Les étudiants du BBA, poursuit-elle, sont très tournés vers l’international. Ils cherchent un parcours généraliste et veulent multiplier les expériences à l’étranger ». Quant aux futurs diplômés du bachelor en trois ans, ils sont plus en prise avec le monde de l’entreprise.





Rencontre avec Hugues Levecq - Directeur du programme BBA de l’Essec Business School



Pourquoi avoir créé un bachelor en quatre ans ?

C’est un choix historique de l’école : le programme a été lancé en 1975. Une décision qui se basait sur la cohérence de notre programme avec le monde anglo-saxon, où le format est toujours de quatre ans. Ce n’est que bien des années plus tard que l’Europe a opté pour un modèle commun de cursus en trois ans. Mais nous avons choisi de maintenir notre programme dans sa durée d’origine.



Vous ne craignez pas d’être en décalage par rapport aux autres écoles ?

Non, car le programme est aligné avec la plupart des écoles du monde. Surtout, ces quatre années sont, pour nous, le meilleur moyen de capitaliser sur les forces de notre école. Entre l'international et le professionnel, nous répondons : les deux.

En quatre ans, vous avez plus de temps pour approfondir toutes les dimensions. Les étudiants ont à la fois le temps de vivre de vraies immersions internationales et d’effectuer des stages d’une durée qui leur permet d’acquérir une expérience professionnelle solide et intéressante.



Que deviennent-ils ensuite ?

Ils ont toutes les armes en main pour choisir la suite de leurs parcours. Un BBA à l'Essec permet d'intégrer les meilleurs masters du monde : Insead (Fontainebleau), Bocconi (Milan), les grandes universités américaines… Ou, bien sûr, les programmes de l'Essec Business School. Un tiers d'entre eux choisit de travailler tout de suite, leurs profils intéressent beaucoup les recruteurs : ils sont jeunes, capables d'appréhender des problèmes complexes, savent travailler avec des gens de toutes nationalités… Le choix leur appartient.

