CANAL+ un mois offert pour les étudiants de moins de 26 ans, comment en profiter ?

Sur CANAL+, il y en a pour tout le monde. Les amoureux de cinéma, de séries et de sport y trouveront leur compte grâce à de multiples programmes. En sport, profitez ou vibrez avec la Ligue 1 Uber Eats, le TOP14, du MotoGP ou encore de la Formule 1. Du côté des films et des séries, vous pouvez retrouver des productions ultra récentes et exclusives américaines, européennes, françaises ainsi que de nombreuses créations originales CANAL+ en intégralité telles que Hippocrate (dont la saison 2 qui vient tout juste de débarquer), Validé, Le bureau des Légendes.... Les étudiants de moins de 26 ans bénéficient d’ailleurs de tarifs préférentiels, avec des prix réduits en justifiant votre statut d’étudiant. Mais dès aujourd’hui, mercredi 7 avril 2021, vous pouvez profiter d’un abonnement CANAL+ offert pendant un mois entier. Une offre à durée limitée sans engagement (Du 7 avril au 20 avril 2021 pour les 100.000 premiers inscrits).





Comment profiter de CANAL+ offert pendant un mois ?

Quels programmes voir sur CANAL+ ?