Bourse d'études : comment bien préparer votre dossier

Tout d’abord, rappelons qu’un certain nombre de critères doivent être remplis pour en bénéficier : avoir moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire, être titulaire du bac (ou d’un diplôme admis en équivalence) et inscrit en premier ou deuxième cycle dans un établissement relevant du ministère de l’enseignement supérieur dans une formation habilitée à recevoir des boursiers et enfin répondre aux conditions de ressources qui dépendent de la situation familiale de l’étudiant. Le dossier - Dossier Social Etudiant - doit être rempli du 15 janvier au 15 mai de chaque année.





Simuler le montant de la bourse qui pourrait vous être versée

Le dossier social étudiant (DSE)

Bourses universitaires : un montant très variable

Aide au mérite, d’urgence, à la mobilité… Faites le plein des autres aides !