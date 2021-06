Brevet 2021 : le corrigé d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique

Mardi 29 juin 2021 - Fin de l'épreuve d'Histoire Géo EMC. Deuxième et dernier jour du Brevet 2021, les corrigés de l'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique pour la série générale sont disponibles.



C'est un sujet classique, avec la géographie en étude de documents



Date : Mardi 29 juin 2021 de 9h à 11h

Brevet : Série Générale

Notation : 50 points

Durée de l'épreuve : 2h



=> Le sujet complet de l'épreuve d'histoire géo EMC du Brevet 2021





Brevet 2021 / Corrigé / Géographie

Brevet 2021 / Corrigé / Histoire

Brevet 2021 / Corrigé / EMC

1. Les difficultés que rencontrent les espaces de faible densité en France sont :- le déficit de services- l'accès aux soins (le désert médical), à l'éducation, à la culture, à l'administration- les services du quotidien (alimentation, bureau de poste ...)2. Le passage qui montre que l'accessibilité est un enjeu majeur pour les espaces de faible densité est "les territoires situés à proximité des grandes villes ou des villes moyennes bénéficient d'un accès convenable aux services élémentaires ... les territoires les plus isolés souffrent".3. L'activité touristique dynamise les territoires ruraux en développant le tourisme vert avec la multiplication des résidences secondaires et des hébergements en gîtes ruraux ou à la ferme. Cela permet la mise en place d'infrastructures légères comme des sentiers de randonnée, des écomusées .... Cela dynamise aussi les autres activités telle que l'artisanat, les productions agricoles ...4. L'objectif des auteurs est de développer le tourisme dans la région du Haut-Jura. Elle parle à un public très vaste :- aux sportifs : "les activités nordiques et de pleine nature", "la station de ski des Rousses"- aux familles : "les stations familiales et conviviales"- aux amoureux de la nature avec le parc régional du Haut-Jura, les grands espaces des Hautes-Combes, la Haute vallée de la Saine- aux adeptes du shopping avec la découverte des savoir-faire d'excellence comme les lunettes, les jouets, ... ou encore Saint-Claude ("capitale de la pipe et du diamant").- aux gourmands avec la visite et sûrement la dégustation des caves d'affinage du comté et "les nombreuses fruitières à Comté et Morbier".Bref, tout le monde trouve son intérêt à venir visiter le Haut-Jura.Les espaces de faible densité disposent de nombreux atouts qui les rendent aujourd'hui attractifs.Tout d'abord, ces espaces se transforment en espaces récréatifs pour les urbains : stations de ski les Rousses par exemple, les parcs régionaux comme dans le Haut-Jura, les activités nordiques et de pleine nature ... favorables à un tourisme vert.Ensuite, dotés d'une image positive avec les espaces ouverts, le contact avec la nature, ces espaces de faible densité attirent de nouveaux habitants ("multiplication des résidences secondaires), des néo-ruraux qui viennent s'installer de façon permanente ou temporaire.Enfin, ces espaces grâce au tourisme vert développent les autres activités locales : artisanat ("savoir-faire d'excellence Made in Jura des lunettes, jouets") ou des productions agricoles comme les fromages (Comté, Morbier).Histoire- Un monde bipolaire au temps de la guerre froideA la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe est fragilisée et nombreux sont ceux qui désirent installer une paix durable.Pourtant, un nouveau conflit, d’un genre nouveau, apparait : la guerre froide qui désigne l’affrontement sans confrontation directe entre les Etats-Unis et l’URSS. Comment la rivalité entre les États-Unis et l’URSS réorganise-t-elle le monde et le met « sous tension » entre 1947 et 1991 ?La confrontation est surtout idéologique.Puisque qu’il ne leur est pas possible de rivaliser directement par les armes, les États-Unis et l’URSS s’appuient sur tous les domaines dans le but de marquer leur supériorité sur l’adversaire et prouver ainsi la réussite de son propre modèle au niveau culturelle avec le cinéma par exemple « Rocky IV », avec les activités sportives et les Jeux Olympiques (organisation, nombre de médailles, records…) ou encore la conquête spatiale (premier homme dans l’espace est soviétique (1961) et le premier pas sur la Lune est américain (1969))Ensuite la confrontation est indirecte, c’est-à-dire par le biais d’un pays tiers. C’est le cas avec la crise de Berlin (1948-1990).L'Allemagne devient un lieu de tension permanent. En 1948, les russes décident le blocus de la partie occidentale de Berlin qui sera retiré en 1949 face au pont aérien américain mis en place pour ravitailler la ville. En 1949, l'Allemagne est partagée en deux: A l'ouest, la R.F.A proaméricaine et A l'est la R.D.A. procommuniste. Mais la situation de Berlin ne change pas. En 1961, la RFA communiste décide d'entourer la partie occidentale de Berlin d'un mur, afin d'éviter la fuite des berlinois de l'est vers le monde libre. Ce mur devient le symbole de la guerre froide. Avec l’affaiblissement de l’URSS, en novembre 1989, c’est la chute du mur, puis en 1990 la Réunification des « 2 Allemagne »Les deux grandes puissances ne s’affrontent pas directement mais participent tout de mêmes à des conflits nationaux (armement d’un camp, intervention directe de l’une des deux puissances) comme en Corée (1950-1953), au Vietnam (1963-1975) ou en Afghanistan (1979-1989).En conclusion, la guerre froide est marquée par plusieurs tensions, parfois extrêmement fortes entre les États-Unis et l’URSS. Cependant le conflit s’essouffle et se termine par la disparition de l’URSS en 1991.1. L'objectif de la création du conseil municipal des enfants est d'aider le conseil municipal de la ville en proposant des idées et des projets qui pourront être réalisés.2. Une action mise en place par le centre communal d'action sociale de la ville est par exemple d'aider les personnes âgées d'accéder aux soins ou d'organiser des animations de loisirs. Une autre serait d'accompagner les personnes en situation précaire en les informant sur le RSA.3. Les missions du centre communal d'action sociale permettent de mettre en place l'égalité de tous puisque cela concerne les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation précaire. On retrouve la notion sociale de la Constitution puisque le centre communal garantit la protection de la santé, le repos et les loisirs.4. Sujet libre.On peut proposer sous forme de discours de mettre en place des actions de solidarité par exemple faire partie d'une association et ainsi proposer de nettoyer les parcs et jardins, d'aider les personnes âgées à faire leurs courses ou tout simplement de leur tenir compagnie ...=> Le sujet d'Histoire Géo EMC du Brevet 2021 série Pro

Consultez aussi :

Résultats du Brevet 2021 : les dates et heures de publication par académie

Corrigés du Brevet

Alerte Mail Corrigés du Brevet :

Alerte Mail Résultats du Brevet :