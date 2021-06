Brevet 2021 : le corrigé de l'épreuve de sciences (SVT et Physique-chimie)

Le dernier corrigé du Brevet 2021 est prêt et disponible pour de sciences, SVT et technologie pour les candidats de la série générale.



Date : Mardi 29 juin 2021 de 13h30 à 14h30

Brevet : Série Générale

Notation : 50 points

Durée de l'épreuve : 1h



=> Le sujet complet de l'épreuve de Sciences du Brevet 2021





Brevet 2021 / Corrigé / SVT

Brevet 2021 / Corrigé / Physique Chimie

Remarques du correcteur :D’après le document 1, je vois que les feuilles rouges contiennent des carotènes, des xanthophylles, des chlorophylles a et des chlorophylles b, donc des pigments permettant la photosynthèse.En comparant les deux chromatographies, on remarque que les feuilles rouges possèdent des pigments supplémentaires : les anthocyanes, donc ces pigments pourraient être responsables de la couleur rouge des feuilles des plantes à feuilles rouges.L’expérience permettant de tester l’hypothèse « la lumière est nécessaire pour que les plantes à feuilles rouges produisent de l’amidon grâce à la photosynthèse » est l’expérience 2.On veut tester l’influence de la lumière sur la production d’amidon chez les plantes à feuilles rouges, donc on fait l’expérience sur deux plantes à feuilles rouges (étape 1), une à la lumière (expérience test) et une à l’obscurité (expérience témoin) (étape 2), afin de comparer la production d’amidon (étape 3).Autre justification possible : dans l’expérience 1, on étudie l’impact de la couleur des feuilles sur la production de l’amidon, et non l’impact de la lumière, comme demandé. Dans l’expérience 3, il manque l’expérience témoin.Voici les résultats attendus des tests à l’eau iodée pour les feuilles des quatre expériences du document 4 :- expérience 1 : toutes les feuilles vertes se colorent en violet/noir (document 3), donc toutes les feuilles vertes produisent de l’amidon.- expérience 2 : toutes les feuilles rouges se colorent en violet/noir, donc toutes les feuilles rouges produisent de l’amidon.- expérience 3 : seules les parties vertes se colorent en violet/noir, donc seules les parties vertes (contenant des pigments) de ces feuilles panachées produisent de l’amidon.- expérience 4 : seules les parties rouges se colorent en violet/noir, donc seules les parties rouges (contenant des pigments) de ces feuilles panachées produisent de l’amidon.Cette expérience prouve que les parties blanches c’est-à-dire dépourvues de pigments ne produisent pas d’amidon. Donc la production d’amidon nécessite des pigments : carotènes, xanthophylles, chlorophylles a et chlorophylles b (document 1), contenus dans les parties vertes ou rouges des feuilles.1a- D’après l’introduction, l’augmentation de la température de l’air, elle-même liée à l’excédent de gaz à effet de serre, ainsi que la diminution des précipitations de neige sont deux causes essentielles responsables de la fonte des glaciers de montagne.1b- Dans la molécule de méthane de formule CH4, on retrouve un atome de Carbone, et 4 atomes d’Hydrogène.1c- L’équation chimique qui correspond à la combustion complète du méthane est CH4 + 2 O2 —> CO2 + 2 H2OIl est dit dans l’énoncé que du dioxyde de carbone et de l’eau sont obtenus. La 1e équation n’était donc pas possible.De plus, la combustion étant une transformation chimique, elle respecte la loi de conservation de la matière : le nombre d’atomes dans les réactifs est le même que le nombre d’atomes dans les produits.On retrouve donc pour les réactifs et les produits, grâce aux nombres stoechiométriques (coefficients devant les molécules):- 1 atome de Carbone- 4 atomes d’Hydrogène- 4 atomes d’Oxygène2a- Au niveau du lac de retenue, l’énergie emmagasinée est l’énergie potentielle ou énergie de position (liée à l’altitude).2b- Un alternateur convertit l’énergie cinétique (1) qu’il reçoit en énergie électrique (2) et en énergie thermique.3a- D’après le graphique, lorsqu’on se place en abscisses à l’année 2000, et qu’on se reporte à la courbe, on lit en ordonnées une épaisseur de 340 mètres. De la même manière, pour une abscisse de l’année 2010, l’ordonnée est une épaisseur de 324 mètres.Calcul de la diminution de l’épaisseur du glacier entre 2000 et 2010:340-324= 16Entre 2000 et 2010, le glacier a perdu 16 mètres d’épaisseur.3b- Durant la dizaine d’années de 1990 à 2000, le glacier a perdu une épaisseur de 4 mètres, puis sur la dizaine suivante, de 2000 à 2010, on vient de montrer que le glacier a perdu 16 mètres, soit 4 fois plus durant la même durée. On peut donc supposer que la diminution de l’épaisseur des glaciers ne va faire qu’accélérer sur les années à venir.Pour déterminer la vitesse d’écoulement de la glace, on va utiliser la formule reliant la vitesse, la distance et le temps. On connait le temps qui s’est écoulé entre le moment où le physicien alpiniste Horace Benedict a abandonné son échelle et celui où on l’a retrouvée. On connait la distance parcourue par la glace, qui comme c’est expliqué dans l’énoncé, "s’écoule lentement vers l’avant de la pente ». On peut donc en déduire la vitesse d’écoulement de la glace.Calcul de la vitesse d’écoulement de la glace de la Mer de Glace:on sait que v=d/tt = 1832-1788t = 44 ansv = 4370/44v = 99,32 mètres/anLa vitesse d’écoulement de la glace de la Mer de Glace est de 99,32 mètres/an.=> Le corrigé de Sciences du Brevet 2021 série Pro => Le sujet de Sciences du Brevet 2021 série Pro

Consultez aussi :

Résultats du Brevet 2021 : les dates et heures de publication par académie

Corrigés du Brevet

Alerte Mail Résultats du Brevet :