Brevet 2021 : le corrigé du sujet de mathématiques

Lundi 28 juin 2021 - Fin de l'épreuve à 16h30 après 2h de concentration. Le corrigé de l'épreuve de mathématiques du Brevet 2021 pour la série générale est désormais disponible ici.



Date : Lundi 28 juin 2021 de 14h30 à 16h30

Série : Générale

Notation sur 100 points



Le sujet complet de Maths du Brevet 2021 est disponible ici





Brevet 2021 / Corrigé / Mathématiques

1) La température moyenne à Tours en novembre 2019 est 8,2°C.2) 22,6-4,4 = 18,2L’étendue de cette série est de 18,2°C.3) Dans N2 : = MOYENNE(B2 :M2) ou = SOMME(B2 :M2)/124) (4,4+7,8+9,6+11,2+13,4+19,4+22,6+17,9+14,4+8,2+7,8)÷12=13,1La température moyenne des températures à Tours en 2019 est 13,1°C.5) 13,1/ 11,9 ≈ 1,10 (1+10%)Donc le pourcentage d’augmentation entre 2009 et 2019 est d’environ 10%.1) 2 000 000 – 1 900 000 = 100 000Il aurait fallu 100 000 visiteurs de plus en 2019 pour atteindre 2 millions.2) 1,9×10/365 ≈ 5 205 L’affirmation est donc vraie.3) a) 126=2×3×7 et 90 =2×3x5b) Tous les diviseurs communs de 126 et 90 sont : 2 ;3 ;6 ;9 ;18c) Le plus grand nombre diviseur commun de 126 et 90 est 18.Donc le professeur pourra constituer au maximum des groupes de 18 élèves.126 / 18=7 et 90 / 18=5Dans chaque groupe il y aura 7 garçons et 5 filles.4) Dans les triangles ADE et ABC :- E ∈ [AB]- D ∈ [AC]- (ED) // (BC) car si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.BC = 56,25 x 1,60 / 2 = 45La hauteur BC vaut 45m.PARTIE A :1) La probabilité d’obtenir un jeton vert est 7/16 ( 7 jetons verts sur 16 jetons au total) Réponse C2) Ne pas tirer un jeton bleu est l’événement contraire de tirer un jeton bleu.La probabilité de tirer un jeton bleu est 316 donc son événement contraire a une probabilité de 1 - 3/16=13/16 Réponse A.PARTIE B :3) L’image du motif 20 par la symétrie d’axe (d) est le motif 17. Réponse A4) Le motif 3 est l’image du motif 1 par la rotation de centre 0 d’angle 72° dans le sens horaire ou d’angle 288° dans le sens anti-horaire. Réponse B5) Le motif 11 est un agrandissement du motif 1 de rapport 2 donc l’aire du motif 11 est égale à 2=4 fois l’aire du motif 1. Réponse B1) 4=1616+3x4=2828−10=18Ou 4+3x4−10=182) (-3)+ 3x(−3)−10 = 9 +(-9) -10 = -10Avec -3 on obtient -10 à la fin.3) Ligne 5 : mettre z à y +3*xLigne 6 : mettre résultat à z -104) a) Soit x le nombre de départ.Le résultat final : x+3x−10b) (x+5)(x−2)=x−2x+5x−10=x+3x−10c) ) (x+5)(x−2)=0Soit x+5=0 Soit x−2=0x=−5 x=2On doit choisir -5 ou 2 au départ pour obtenir 0 à l’arrivée.1) 6,5/100x5,2 = 0,338. La production annuelle de déchets a diminué de 0,338 tonnes.2) a) Comme C, H et B sont alignés, CH=CB−HB=67−39=28 cm.b) On sait que le triangle CHD est rectangle en H. On utilise le théorème de Pythagore :Mise à jour de notre corrigé - d) L'affirmation est vraie.=> Le sujet de Maths du Brevet 2021 série Pro => Le corrigé du sujet de Maths du Brevet 2021 série pro

