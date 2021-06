Brevet 2021 : le sujet d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique

Voici le sujet d'histoire-géographie et enseignement moral et civique du diplôme national du Brevet 2021 (DNB) sur lesquels les 782 215 étudiants de la série générale ont planché ce mardi 29 juin pendant 2h - de 9h00 à 11h00.



Date : Mardi 29 juin 2021 à 9h

Brevet : Série Générale

Notation : 50 points

Durée de l'épreuve : 2h



=> Corrigé de l'épreuve d'histoire géo EMC du brevet 2021 disponible ici





Brevet 2021 / Sujet / Géographie

Brevet 2021 / Sujet / Histoire

Brevet 2021 / Sujet / EMC

GÉOGRAPHIE - Les espaces de faible densité et leurs atoutsDocument 1 : Le renouveau des territoires ruraux en France.Les territoires ruraux sont désormais considérés comme « espaces de nature et d'authentique », c'est-à-dire où la nature aurait été préservée de l'artificialisation1 de la civilisation urbaine. Ce renversement des représentations2 entraîne en particulier le développement du « tourisme vert » et se traduit par la multiplication des résidences secondaires et des hébergements en gîtes ruraux ou à la ferme, par la création d'infrastructures légères (sentiers de randonnée, écomusées, etc.). La mise en tourisme permet aussi le maintien ou le développement d'autres activités : artisanat, productions agricoles, etc.Si les territoires situés à proximité des grandes villes ou des villes moyennes bénéficient d'un accès convenable aux services élémentaires, en particulier aux services publics, les territoires les plus isolés souffrent d'un déficit de services de plus en plus préoccupant, notamment lorsque les populations sont âgées et ou en situation de précarité économique et sociale. L'accès aux soins, qui s'exprime à travers l'expression de « désert médical », à l'éducation, à la culture, à l'administration et même aux services du quotidien (alimentation, bureau de poste, etc.) est de plus en plus difficile dans certains territoires peu ou très peu denses situés à l'écart des aires urbaines et des liaisons rapides. Autre enjeu majeur, la « fracture numérique », qui désigne les disparités d'accès aux technologies numériques (Internet, téléphonie mobile, etc.) et aux services qui leur sont associés, renforce l'isolement et donc la fragilité de certains territoires.Source : Magali Reghezza-Zitt, géographe, La France dans ses territoires, 2017.Notes :1. Artificialisation : le fait de transformer l’espace en le rendant moins naturel et plus artificiel.2. Renversement des représentations : changement d’opinion sur les espaces ruraux.Document 2 : Extrait du guide touristique « pass’malin du Haut-Jura ».[...]1. Développement construitHISTOIRE - Un monde bipolaire au temps de la guerre froideRédigez un développement construit d’une vingtaine de lignes pour montrer comment les deux blocs s’affrontent durant la guerre froide. Vous pouvez prendre appui sur des exemples étudiés en classe. (14 points)2. Comprendre et pratiquer un autre langage ; utiliser des repères historiquesHISTOIRE - Quelques temps forts de la deuxième moitié du XXe siècle en France, en Europe et dans le monde[...]Situation pratique : L’exercice des valeurs et des principes de la République dans la communeDocument 1 : Des politiques publiques au quotidien.- Le Conseil municipal des enfants a été créé en 1993 par le Conseil municipal de la ville pour l'aider en proposant des idées et des projets qui pourront être réalisés avec l’aide des services compétents de la mairie. Des écoles réparties dans des quartiers de la commune sont choisies afin de participer au Conseil municipal des enfants. Ce sont les enfants des CM2 qui participent à ces conseils. Ils élisent tous les ans les Conseillers municipaux enfants qui les représentent auprès de la commune.- Le Centre communal d'action sociale propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de grande difficulté sociale. Selon les cas, le public y est conseillé, orienté vers les services concernés ou directement pris en charge pour bénéficier immédiatement de ses droits. Pour les personnes âgées, il permet d'accéder aux soins en résidences ou à domicile mais également à un programme de loisirs grâce aux animations qu'il organise. Pour les personnes en situation précaire, il instruit les demandes de RSA1, se charge de leur accompagnement social.Source : d’après le site de la ville concernée.Note :1. Le Revenu de Solidarité Active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer.Document 2 : La Constitution de la Ve République (extrait).Article premier. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.QuestionsDocument 11- Quel est l’objectif de la création du conseil municipal des enfants ?2- Citez une action mise en place par le centre communal d’action sociale de la ville.[...]le sujet en PDF en intégralité :=> le sujet d'histoire géo du Brevet 2021 pour la série Pro => Corrigé de l'épreuve d'Histoire géo du brevet 2021

