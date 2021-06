Brevet 2021 : le sujet de l'épreuve de français (1ère et 2ème partie)

C'est parti pour les épreuves du Brevet 2021 ! 860 037 candidats sont concernés cette année dans toute la France ! Les épreuves du Brevet (Diplôme National du Brevet - DNB) démarrent traditionnellement avec le Français (notée sur 100 points), pour la série générale, elle est en composée de deux parties, avec une pause de 15 minutes entre les deux. Les sujets et corrigés de ces deux parties sont à découvrir ci dessous.



Covid-19 : contrairement à l'an dernier ou aux examens du bac, aucune annulation d'épreuve et aucun aménagement n'a été accordé aux candidats pour faire face aux difficultés de préparation dues à la pandémie.



Au menu cette année de l'épreuve de français : Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, le film La Belle et la Bête et pour la dictée : François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe.



L'épreuve de français du Brevet est composé de 3 exercices en 2 parties :

> 1ère partie : Grammaire et compétences linguistiques / Compréhension et compétences d’interprétation

> 1ère partie : Dictée

> 2ème partie : Rédaction



=> Corrigé de l'épreuve de français du brevet 2021 est disponible ici

=> Brevet 2021 : Le sujet de français pour la série pro



Date : lundi 28 juin 2021 à 9h

Brevet : Série Générale

Notation : 100 points

Durée de l'épreuve : 3h (séparée en 2 parties avec 15min de pause)





Brevet 2021 / Sujet / Français 1ère partie : Grammaire et compétences linguistiques / Compréhension et compétences d’interprétation

Brevet 2021 / Sujet / Français 1ère partie : la dictée

Brevet 2021 / Sujet / Français 2ème partie : Travail d'écriture (rédaction)

Le Baron de Sigognac vient de dîner en compagnie de son domestique Pierre, de son chat Béelzébuth et de son chien Miraut.Photogramme du film La Belle et la Bête réalisé par Jean Cocteau, 19461. Dans quels lieux précis et à quel moment de la journée se déroule la scène racontée ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte. (4 points)2. a) Expliquez l’expression « la mélancolique solitude du château » à la ligne 6. (2 points)b) Justifiez votre explication en vous appuyant sur la construction et le lexique de la phrase qui suit (lignes 6 à 11). Trois éléments précis de réponse sont attendus. (3 points)3. Dans le quatrième paragraphe (lignes 24 à 29), quel phénomène se produit le soir ? Comment se déclenche-t-il ? Pour répondre, appuyez-vous sur deux procédés d’écriture que vous analyserez. (6 points)4. L’auteur qualifie la chambre à coucher de « fantastique » à la ligne 19. Quels éléments contribuent à installer cette atmosphère à partir de la ligne 14 du texte ? On attend un développement qui prend appui notamment sur le lexique (en particulier sur les adjectifs et les adverbes) et les comparaisons. (6 points)5. Quels sentiments ce récit éveille-t-il chez le lecteur ? Vous justifierez votre réponse en vous appuyant sur au moins trois éléments précis du texte. (5 points)6. Quels liens pouvez-vous établir entre le photogramme proposé et le texte ? Appuyez-vous notamment sur les effets de lumière dans ce photogramme et dans le texte. Des éléments descriptifs de l’image et des citations précises du texte sont attendus. (6 points)Grammaire et compétences linguistiques (18 points)7. « et le chasseur, sur un fond de verdure sombre, devenait, ainsi éclairé, un être presque réel. » (lignes 26-27).a) Par quel verbe peut-on remplacer le verbe « devenait » ? (1 point)b) Quelle fonction du groupe souligné pouvez-vous ainsi identifier ? (1 point)8. « la lueur fumeuse de la torche […] donnait une apparence de vie aux portraits enfumés de la salle à manger dont les yeux noirs et fixes semblaient lancer un regard de pitié douloureuse sur leur descendant. » (lignes 15-18)Relevez les trois expansions du nom « portraits » et précisez leur nature (ou classe grammaticale). (6 points)9. « La tapisserie prenait des tons livides, et le chasseur, sur un fond de verdure sombre, devenait, ainsi éclairé, un être presque réel. Il ressemblait, avec son arquebuse en joue, à un assassin guettant sa victime, et ses lèvres rouges ressortaient plus étrangement encore […] » (lignes 25-28) (10 points)Réécrivez ce passage en remplaçant « le chasseur » par « les chasseurs ». Effectuez toutes les modifications nécessaires.François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 1848-1850Vous traiterez à votre choix l’un des sujets suivants :Décrivez la promenade du Baron de Sigognac à la tombée de la nuit dans le sinistre jardin du château. Vous conserverez l’atmosphère du texte de Théophile Gautier. Vous préciserez les éléments du paysage qui contribuent à cette atmosphère.Aimez-vous découvrir des oeuvres littéraires et artistiques dans lesquelles interviennent le surnaturel ou l’étrange ?Vous répondrez à cette question par un développement argumenté en vous appuyant sur les oeuvres étudiées en classe, vos lectures personnelles et les oeuvres cinématographiques et artistiques que vous connaissez.Sujets en intégralités au format PDF ici=> Brevet 2021 série Pro : Le sujet de Français du Brevet pour la série pro => Corrigé de l'épreuve de français du brevet 2019 série générale : à venir

Consultez aussi :

Résultats du Brevet 2021 : les dates et heures de publication par académie

Corrigés du Brevet

Alerte Mail Corrigés du Brevet :

Alerte Mail Résultats du Brevet :