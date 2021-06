Brevet 2021 : le sujet de l'épreuve de mathématiques

Premier jour d'examen pour le Brevet 2021 (Diplôme National du Brevet - DNB) et deuxième épreuve après le français. Le sujet de Mathématiques du Brevet 2021 pour la série générale est disponible ici ! Voici les sujets et corrigés disponibles.



Date : lundi 28 juin 2021 à 14h30

Brevet : Série Générale

Notation : 100 points

Durée de l'épreuve : 2h



=> Corrigé de l'épreuve de maths du Brevet - série générale





Brevet 2021 / Sujet / Mathématiques

Cette feuille de calcul présente les températures moyennes mensuelles à Tours en 2019.1) D’après le tableau ci-dessus, quelle a été la température moyenne à Tours en novembre 2019 ?2) Déterminer l’étendue de cette série.3) Quelle formule doit-on saisir en cellule N2 pour calculer la température moyenne annuelle ?4) Vérifier que la température moyenne annuelle est 13,1 °C.5) La température moyenne annuelle à Tours en 2009 était de 11,9 °C.Le pourcentage d’augmentation entre 2009 et 2019, arrondi à l’unité, est-il de : 7 % ; 10 % ou 13 % ? Justifier la réponse.Le Futuroscope est un parc de loisirs situé dans la Vienne. L'année 2019 a enregistré 1,9 million de visiteurs.1) Combien aurait-il fallu de visiteurs en plus en 2019 pour atteindre 2 millions de visiteurs ? 2) L'affirmation « Il y a eu environ 5 200 visiteurs par jour en 2019 » est-elle vraie ? Justifier la réponse. 3) Un professeur organise une sortie pédagogique au Futuroscope pour ses élèves de troisième. Il veut répartir les 126 garçons et les 90 filles par groupes. Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de filles et le même nombre de garçons. a) Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 126 et 90 b) Trouver tous les entiers qui divisent à la fois les nombres 126 et 90c) En déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer. Combien de filles et de garçons y aura-t-il alors dans chaque groupe ?4) Deux élèves de 3ème, Marie et Adrien, se souviennent avoir vu en mathématiques que les hauteurs inaccessibles pouvaient être déterminées avec l’ombre. Ils souhaitent calculer la hauteur de la Gyrotour du Futuroscope.Marie se place comme indiquée sur la figure ci-dessous, de telle sorte que son ombre coïncide avec celle de la tour. Après avoir effectué plusieurs mesures, Adrien effectue le schéma ci-dessous (le schéma n’est pas à l’échelle), sur lequel les points A, E et B ainsi que les points A, D et C sont alignés.Calculer la hauteur BC de la Gyrotour.Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n'est demandée.Pour chaque question, trois réponses (A, B et C) sont proposées. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse.Le sujet en intégralité :=> Le sujet de maths du Brevet 2021 pour la série Pro => Corrigé de l'épreuve de maths du brevet 2021

