Brevet 2021 : le sujet de l'épreuve de sciences (SVT et Physique-chimie)

C'est la dernière épreuve écrite pour les candidats au Brevet 2021, l'épreuve de sciences avec SVT et Physique-chimie d'une durée de 1 heure : le sujet pour les candidats en série générale est dévoilé ci dessous !



L'épreuve de sciences peut porter sur 2 disciplines sur les 3 : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie. Une épreuve en deux parties, ce qui ne laisse que 30 minutes pour chaque discipline.



Mardi 29 juin 2021 de 13h30 à 14h30

Notation sur 50 points

Série Générale

Durée de l'épreuve : 1h





Brevet 2021 / Sujet / Sciences - Physique-Chimie

Brevet 2021 / Sujet / Sciences - SVT

Question 1 (9 points) 1a- En vous appuyant sur l’introduction, citer deux causes essentielles responsables de la fonte des glaciers de montagne. 1b- Donner le nom et le nombre des atomes présents dans la molécule de méthane. 1c- Le méthane, constituant principal du gaz naturel et du biogaz, intervient aussi en tant que réactif dans des combustions servant aux activités humaines. On obtient du dioxyde de carbone et de l’eau à l’issue d’une combustion complète. Choisir parmi les équations chimiques suivantes celle qui modélise la combustion complète du méthane. Justifier ce choix.CH4 + 2 O2 => CO2 + 2 H2CH4 + 2 O2 => 2 CO2 + H2OCH4 + 2 O2 => CO2 + 2 H2OLes eaux de fonte des glaciers contribuent à alimenter des lacs de retenue et participent au fonctionnement de centrales hydroélectriques dont le schéma de principe est donné ci-dessous.Dans la nature, au printemps, on peut observer des plantes à feuilles vertes, des plantes à feuilles rouges, des plantes à feuilles panachées, c’est-à-dire vertes et blanches, rouges et blanches…Pour réaliser la photosynthèse, les plantes à feuilles vertes captent l’énergie lumineuse grâce à des pigments, notamment les chlorophylles, présents dans les cellules de leurs feuilles. Ces chlorophylles sont responsables de la couleur verte de ces plantes.On recherche les pigments que possèdent les plantes à feuilles rouges.Document 1 : chromatographie et chromatogrammesLa chromatographie est une technique qui permet, notamment, de séparer les pigments contenus dans une feuille. Pour cela, un morceau de feuille est écrasé sur une bande de papier (étape 1). La bande de papier est placée dans un solvant (étape 2) qui va entrainer les pigments vers le haut et les séparer.Le sujet en intégral ici :=> le sujet de Sciences du Brevet 2021 pour la série Pro => Corrigé de l'épreuve de Sciences du brevet 2021

