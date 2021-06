Les épreuves pour la Métropole n'auront lieu que le lundi 28 et mardi 29 juin prochain, mais pour le centres de l'étranger les examens ont eu lieu hier concernant le français et les maths.



Ces sujets peuvent ainsi être une bonne base de révision pour les élèves des autres centres d'examens !

Nous proposerons sur notre site les sujets pour la Métropole et les corrigés.





DNB : le sujet de français - dictée

DNB : le sujet de français - grammaire et compréhension

DNB : le sujet de français - rédaction

DNB : le sujet de français - mathématiques

Durée de l’épreuve : 20 minDurée de l’épreuve : 1 h 10Durée de l’épreuve : 1 h 30Durée de l’épreuve : 2 hVous pouvez consulter ici les sujets de Sciences et Histoire Géo pour le Brevet 2021 au Liban et Pondichéry

