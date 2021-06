Brevet 2021 : les sujets de Sciences et Histoire Géo EMC pour le Liban et Pondichéry

Les épreuves pour la Métropole n'auront lieu que le lundi 28 et mardi 29 juin prochain, mais pour le centres d'examens de l'étranger le Brevet a commencé cette semaine et les sciences et histoire géo ont eu lieu ce mercredi 16 juin.



Vous pouvez consulter ici les sujets de Français et Maths pour le Brevet 2021 au Liban et Pondichéry



Ces sujets peuvent ainsi être une bonne base de révision pour les élèves des autres centres d'examens !

Nous proposerons sur notre site les sujets pour la Métropole et les corrigés.





Brevet 2021 : sujet d'Histoire Géographie - EMC

Brevet 2021 : sujet de sciences

Durée de l'épreuve : 2 h 00
50 points
Exercice 1. Analyser et comprendre des documents en géographie (20 points)
GÉOGRAPHIE - Dynamiques territoriales de la France contemporaine.

Durée de l'épreuve : 1 h 00
50 points
Triathlon
Le triathlon est une discipline sportive réunissant trois épreuves : la natation, le cyclisme et la course à pied.

