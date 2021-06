Brevet série Pro 2021 : le corrigé d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique

Mardi 29 juin 2021 - Dernier jour du Brevet série pro 2021, les corrigés de l'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique pour la série Pro sont disponibles ici. Cet après midi place aux Sciences (de 13h30 à 14h30)



Il s’agit d’un sujet facile qui ne comporte aucun piège.



Date : Mardi 29 juin 2021 à 9h

Brevet : Série Professionnelle

Notation : 50 points

Durée de l'épreuve : 2h



=> le sujet d'histoire géo du Brevet 2021 pour la série Pro





Brevet 2021 série pro / Corrigé / Géo

Brevet 2021 série pro / Corrigé / Histoire

Brevet 2021 série pro / Corrigé / EMC

1. ;Acteurs à l’origine => Action mise en place => ObjectifL’agence départementale du tourisme de la Nièvre => Des familles sont invitées pendant une semaine dans le département => Inciter les familles à s’installer définitivement dans le département.2. Les critères :• L’activité professionnelle (sont visés les professionnels des secteurs de la santé, du transport, de l’ingénierie automobile ou du bois).• L’âge (assez jeune)• Famille avec enfants3. Les retombées positives sont : 5 à 7 familles sont prêtes à s’installer, un excellent taux de conversion, un moteur économique puisque les familles invitées ont consommé dans le département (restaurant, commerce, activités de loisirs).4. Sur l'affiche on peut voir une famille (2 parents et 2 enfants), au bord de l’eau, proche de la nature. On peut imaginer qu’ils observent la nature et qu’ils jouent avec l’eau (petit bateau en papier). Ils se situent dans le département de la Nièvre.5. Le Nièvre est un département de faible densité. Ses atouts sont les grands espaces, la proximité avec la nature, la beauté des paysages, la qualité des produits, le faible coût de l’immobilier.6. Les contraintes sont les problèmes de connexion (zones blanches), le manque d’offres d’emploi mais on peut aussi ajouter le peu d’infrastructures de transport.Le sujet indique qu’il faut décrire le processus de l’extermination des juifs et des tziganes.• Ce processus commence par l’arrivée d’Hitler et du parti Nazi au pouvoir et des lois anti-juive.• Puis la 2e guerre mondiale devient idéologique et l’extermination des juifs et des Tzigane devient systématique (définition de génocide : extermination volontaire et systématique de tout un peuple). En 1942, les lois Nuremberg mettent en place l’extermination industrielle des Juifs et des Tziganes.• Différents procédés d’extermination : les groupes d’intervention, l’enfermement dans les ghettos (notamment celui de Varsovie), les camps de concentration qui font travailler les prisonniers, les camps d’extermination• Décrire le processus d’extermination au sein d’un camp : l’arrivée dans des wagons à bestiaux, le tri des personnes selon l’âge ou le sexe, puis un 2e tri entre les « aptes » et les « inaptes ». Les « inaptes », c’est-à-dire les plus âgés, les plus jeunes, les handicapés, les femmes enceintes ou les invalides, sont rasés, dénudés et amenés à la « douche ». Ils sont donc gazés au Zyclon B. Ce sont les prisonniers du camp qui récupèrent alors les corps pour les mettre au four crématoire.• Les camps d’extermination sont tous situés en Pologne, le plus grand étant Auschwitz. Il s’agit de camps conçus de façon industrielle.• Vers la fin de la guerre, les Nazis libèrent les camps et obligent les prisonniers à les suivre (les marches de la mort). Les Alliés libèrent les camps lorsqu’ils pénètrent en Pologne puis en Allemagne.• Les Alliés vont alors créer un terme juridique : le "crime contre l’humanité", afin de punir les exactions commises durant la guerre.Repère historique / Date/ NuméroPremière Guerre mondiale / 1914-1918 / 3Appel du général de Gaulle / 18 juin 1940 / 1Régime de Vichy / 1940-1944 / 21. Il s’agit de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 17892. Les droits accordés dans la Déclaration sont :• Les hommes naissent libre et égaux en droit• Droit à la propriété, la liberté, la sûreté, la résistance à l’oppression• Le droit de concourir à la formation de la loi• Liberté de ses opinions religieuses• Liberté d’expression3. L’égalité c’est lorsqu’il n’y a pas de critère qui différencie les individus (critère de naissance : « les hommes naissent égaux en droit », critère légal : la loi est la même pour tous, critère religieux : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ».4. .Nature / Emetteur / Cause défendueAffiche / Ligue des Droits de l’Homme / L’égalité entre homme et femme lors de la journée internationale des droits des femmes5. L’égalité entre hommes et femmes doit s’appliquer car :• L’égalité entre les individus est inscrite dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.• La Déclaration de droit de l’Homme est le socle des valeurs de la République et de la démocratie française• La Déclaration est inscrite dans notre Constitution, il s’agit donc de la base des lois française• Ce n’est pas un droit qui est respecté. Il y a encore des différences entre hommes et femmes dans les salaires, dans les tâches domestiques, dans les violences faites aux femmes, dans les discriminations dans certains métiers, dans les préjugés.=> le sujet d'histoire géo du Brevet 2021 pour la série Générale

