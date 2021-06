Brevet série Pro 2021 : le corrigé de l'épreuve de français (1ère et 2ème partie)

Premier corrigé du Brevet pour la série pro en ce lundi 28 juin 2021, l'épreuve de français en deux parties. La correction est désormais disponible sur notre site !



Brevet 2021 série pro / corrigé / Français 1ère partie : Grammaire et compétences linguistiques / Compréhension et compétences d’interprétation

Brevet 2021 série pro / corrigé / Français 2e partie : Travail d'écriture (rédaction)

1. Le titre du poème « Voyage » fait référence au voyage rêvé, idéalisé (« quand j'étais jeune / je rêvais de vivre » (v. 1-2), puis réalisé par le poète (« j'ai vécu », v. 5 ; « je connais », v. 7) : on note d'ailleurs l'opposition entre l'imparfait évoquant le rêve de voyage de l'enfant et le passé composé faisant référence au voyage réalisé par l'adulte. Ainsi, dans la première strophe, le poète évoque toute une série de lieux, à travers deux énumérations de noms propres : les villes « à paris new york rome / jérusalem dakar ou santiago » (v. 3-4), ensuite reprises sous la forme « à paris à roma et à yerushalaim / […] new york dakar et santiago » (v. 6-7). Ces groupes nominaux prépositionnels, employés comme compléments circonstanciels de lieu, indiquent ainsi les villes, situées dans des pays et sur des continents différents, que le poète a découvertes au cours de sa vie. Les deux derniers vers évoquent quant à eux le rêve de voyage vers la terre natale, comme un retour aux sources : « je rêve de lumières absentes / de la ville natale » (v. 8-9).2. Dans la première strophe, le poète répète le nom des villes, mais « rome » devient « roma » et « jérusalem » devient « yerushalaim » : il s'agit ici pour le poète d'utiliser le nom de ces villes dans leur langue d'origine (l'italien pour la première et l'hébreu pour la seconde). C'est ainsi un moyen de prouver sa connaissance véritable des lieux, qu'il a réellement parcourus, mais également de donner un caractère exotique au texte, qui peut permettre au lecteur de s'évader à son tour.3. a) Dans les trois premières strophes, les deux premiers vers sont identiques : « quand j'étais jeune / je rêvais de vivre ». Ces deux vers sont ensuite suivis de compléments circonstanciels de lieu (pour les deux premières) ou d'un COD (pour la troisième).b) Les strophes 4 et 5 commencent en revanche par « maintenant que je connais » (v. 41) et « maintenant que j'ai voyagé » (v. 48) : le poète oppose donc le passé et le présent, l'enfant et l'adulte puisque l'imparfait de l'indicatif des premières strophes a été remplacé par le présent et le passé composé de l'indicatif, associés à l'emploi de l'adverbe « maintenant ». Le rêve a donc laissé place à la connaissance, à la réalité de l'expérience vécue. Ces oppositions reprennent d'ailleurs celles observés dans la première strophe.c) Par ces changements, le poète signale donc que ses rêves de voyage ont été exaucés, il a parcouru le monde, mais il souligne aussi qu'il a appris, qu'il a lui même changé et que ses objectifs ont eux aussi évolué : il aspire désormais à retourner vers sa terre natale, à retrouver ses racines (« partout je rêve de vivre / chez moi », v. 46-47), et qu'après avoir découvert le monde, il a « envie par moments / de [s']arrêter » (v. 50-51).4. a) Pendant son enfance, le poète voyage la nuit, dans ses songes : il emploie ainsi le verbe « rêvais »(v. 11) et décrit un périple totalement imaginaire, « comme seule en invente l'enfance » (v.18 : on notera ici d'ailleurs l'emploi de la comparaison). Il évoque alors un voyage sur une « branche d'arbre » (v. 14) ou sur « l'une des nombreuses étoiles » (v. 15), comme pourrait le faire le personnage d'un récit merveilleux, utilisant par exemple les verbes « j'enfourchais » (v. 14) et « je m'envolais » (v.19), et il se décrit en « loup-garou insouciant » (v. 20).b) A la fin de la deuxième strophe, l'enfant se réveille au petit matin : le poète évoque ainsi « les notes fausses d'un coq » (v. 23) qui viennent l'« arracher » (v. 25) à son sommeil et mettre ainsi fin à son rêve, et il mentionne également les « premiers rayons du soleil » (v. 27).5. Dans la troisième strophe, le poète rêve d'un monde idéal, digne des « rêves d'enfants » (v. 34) : un monde « sans faim » (v. 32) et baigné de lumière. On relève ainsi le nom commun « lumières » (v. 33) et l'expression « reflets argentés de la mer au soleil » (v. 35). Il s'agit d'un monde paisible et joyeux, accueillant, rempli d'amour (« qui accueillait nos ébats clandestins », v. 37).6. Dans les vers 52 à 58, le lecteur découvre l'enfance à l'évidence difficile du poète, qui vivait dans la pauvreté : on relève ainsi l'accumulation « la sueur la poussière et la faim » (v. 55), qui suggère la misère de ses conditions de vie, et le poète évoque ses espoirs de recevoir à l'époque « des vêtements moins crasseux / et un hypothétique repas » (v. 57-58), signe qu'il ne disposait alors ni de l'un ni de l'autre.7. Dans les trois dernières strophes, le poète rêve de « tout arrêter » car il éprouve une forme de nostalgie : il rêve de retourner « à la maison » (v. 53), « de rentrer au pays / de l'enfance » (v. 60-61), c'est-à-dire de retourner à sa terre natale mais également, en quelque sorte, de revenir en arrière dans le temps. L'emploi de l'expression « je rêve de vivre / chez moi » (v. 46-47) signale bien d'ailleurs cette volonté de renouer avec ses origines, ses racines. En découvrant le monde, il a aussi découvert « l'arrogante impuissance [des] hommes » (v. 44), à laquelle il oppose « les yeux rieurs des enfants » (v. 44) : il cherche donc à retrouver également l'insouciance de l'enfance, loin des désillusions de l'âge adulte.8. Dans la dernière strophe, le poète dit avoir « perdu / le chemin du retour » (v. 62-63) et se compare au Petit Poucet du conte de Charles Perrault, dont les « cailloux » (v. 65) qu'il aurait « oublié de semer » (v. 65) auraient été « gobé[s] » (v. 65) par « quelque rapace amblyope et gourmand » (v. 64). Le poète suggère ainsi la difficulté, non pas réelle de retourner sur les lieux géographiques de l'enfance, mais la difficulté symbolique de retrouver l'innocence de cette époque, désormais perdue. Il a vieilli, grandi, appris, et n'a plus les illusions de sa jeunesse.9. Le tableau de Titouan Lamazou, intitulé Tout Monde, pourrait illustrer le poème « Voyage » de Louis-Philippe Dalembert, puisqu'il est une représentation du voyage. En effet, on y découvre au premier plan un homme assis, de dos, sous les branches d'un arbre, la main posée sur ce qui semble être un téléphone, et qui contemple le paysage. On aperçoit ainsi au deuxième plan une barque, qui suffit à elle seule à évoquer le voyage et qui peut rappeler « la mer » (v. 35) évoquée dans le poème. De plus, le paysage peint sur ce tableau est constellé de noms propres, ajoutés partout, tout comme le poète a pu faire des énumérations de villes dans son texte (« paris new york rome / jérusalem dakar ou santiago », v. 3-4), et qui semblent faire référence à des personnes rencontrées ou à des lieux à découvrir : le tout ressemblerait presque à une carte routière ou maritime sur laquelle les branches d'arbres pourraient aussi figurer des routes, des itinéraires. Or, puisque l'homme regarde le paysage, on peut imaginer que le tableau représente son propre voyage, réel ou souhaité, ou les personnes qu'il a pu rencontrer ou encore tout ce qu'il rêve de découvrir : comme le poète, peut-être rêve-t-il lui aussi « de vivre / ailleurs partout / quelque part dans le monde » (v. 11-13). Cependant, si le voyage semble dans ce tableau ancré dans le réel, un voyage au sens concret, le poète évoque quant à lui, au-delà du voyage à travers le monde, un voyage plus onirique, celui de l'enfant dans ses songes, et celui de l'adulte qui rêve « de rentrer au pays / de l'enfance » (v. 60-61). Ce sont donc deux voyages de natures légèrement différentes.10. Réécriture« quand nous étions jeunesnous rêvions de vivreailleurs partoutquelque part dans le mondenous enfourchions alors une branche d'arbre […]et nous nous envolions »11. - « une branche d'arbre » : il fallait entourer le nom noyau « branche » et souligner l'expansion du nom « d'arbre », qui est un groupe nominal prépositionnel- « les cailloux que j'avais oubliés de semer » : il fallait entourer le nom noyau « cailloux » et souligner l'expansion du nom « que j'avais oublié de semer », qui est une proposition subordonnée relative12. a) Parmi les mots de la famille de « faim », on pouvait citer : famine, affamer / affamé, famélique.b) On pouvait par exemple citer « fin » comme homonyme du mot « faim ». Il fallait ensuite l'employer dans une phrase mais l'élève était totalement libre du choix de cette phrase, sans qu'elle soit nécessairement en lien avec le poème proposé, dans la mesure où elle respectait le sens du mot fin : « Devenu adulte, le poète souhaitait mettre fin à ses voyages » par exemple, ou encore « Il attendait avec impatience la fin des examens. »On pouvait également penser au verbe « feindre », dans sa forme conjuguée à la 3e personne du singulier du présent de l'indicatif, ou bien employé comme participe ou comme adjectif qualificatif (« feint »), dans des phrases telles que : « Il a feint un malaise pour échapper au contrôle. », « Il feint la surprise en découvrant les invités à sa soirée d'anniversaire. »Un sujet assez traditionnel, qui prend appui sur le thème du texte initial et amène le candidat à évoquer une expérience personnelle. En effet, il s'agissait d'évoquer « un nom de lieu ou de ville qui [le] fait particulièrement rêver », de décrire ce qui l'« attire dans cet endroit » puis de raconter ce qu'il y ferait, en précisant les « sentiments et sensations éprouvés ».On attendra donc tout d'abord de l'élève qu'il mène son récit à la première personne et qu'il respecte les différentes étapes proposées dans le sujet (la mention de l'adverbe de liaison « puis » conduisant d'ailleurs à respecter l'ordre qui y est énoncé). Cette organisation pourra en particulier être soulignée par la construction en paragraphes :- dans une première partie, le candidat devra décrire ce qui l'attire dans cet endroit : il lui faudra donc choisir un lieu, le nommer et le décrire de manière méliorative en expliquant ce qu'il a d'attrayant (on attendra donc notamment un lexique valorisant et éventuellement des procédés d'écriture suggérant l'intérêt pour ce lieu, parmi lesquels, par exemple, les phrases exclamatives ou certaines figures de style) ; cette partie devrait logiquement être menée majoritairement au présent de l'indicatif (puisque c'est le temps employé dans le sujet : « vous fait […] rêver », « décrivez ce qui vous attire ») ;- dans une deuxième partie, le candidat devra imaginer ce qu'il y ferait : il s'agira donc alors d'une partie plus narrative, dans laquelle les actions menées seront racontées grâce à l'emploi du mode conditionnel puisqu'il s'agit ici de faire le récit d'un voyage imaginaire (« racontez ce que vous y feriez »).Le sujet met également l'accent sur les sentiments et les sensations éprouvés : on attendra donc que le texte accorde une large place à la description de ces sentiments et sensations, en faisant appel au lexique approprié (celui des émotions et celui des cinq sens).Enfin, les élèves auront dû, bien évidemment, veiller tout particulièrement à la correction de la langue : orthographe, conjugaison, vocabulaire, syntaxe, ponctuation.Là encore, le sujet est plutôt classique et reprend le thème de la première partie de l'épreuve, à savoir le voyage. Il s'agit de s'interroger sur le type de voyage souhaité par le candidat : a-t-il « envie de voyager vers des destinations lointaines » ou préfère-t-il son « environnement proche » ? Le candidat devra donc donner son avis personnel « en justifiant [son] choix à l'aide d'arguments et d'exemples ».Le contenu du devoir devra être organisé en parties clairement distinctes. On pourra notamment attendre :- une ou deux phrases faisant office d'introduction ;- un développement en plusieurs paragraphes, chaque paragraphe développant un argument et l'illustrant par ou des exemples précis ;- une courte conclusion.Le candidat est libre de défendre l'une ou l'autre thèse (le sujet mentionnant explicitement un « choix »), mais on acceptera aussi les copies qui auront nuancé l'argumentation en développant la thèse choisie puis en y objectant quelques contre-arguments ou en montrant l'intérêt que peut également l'autre manière de voyager.Exemples d'arguments en faveur des voyages vers des destinations lointaines : recherche d'exotisme et de dépaysement, découverte de nouvelles cultures, de nouveaux modes de vie par la rencontre de populations différentes de soi, enrichissement personnel au contact de cette différence...Exemples d'arguments en faveur des voyages dans un environnement proche : coût moins élevé du voyage et pollution moindre, possibilité alors de voyager plus souvent, dépaysement et rencontres enrichissantes tout aussi importantes...=> Le sujet de Français du Brevet 2021 - série générale => Corrigé de l'épreuve de Français du Brevet 2021 - série générale

