Brevet série Pro 2021 : le corrigé de l'épreuve de sciences (Technologie et Physique Chimie)

Le dernier corrigé du Brevet 2021 est déjà prêt et disponible pour l'épreuve de sciences, Sciences et Technologie pour les séries pro



Date : Mardi 29 juin 2021 de 13h30 à 14h30

Brevet : Série Générale

Notation : 50 points

Durée de l'épreuve : 1h



=> Le sujet complet de l'épreuve de Sciences du Brevet 2021 - série pro





Brevet 2021 série pro / Corrigé / Physique Chimie

Brevet 2021 série pro / Corrigé / Technologie

Partie 1 – Choisir la pompe à airDonnées :U = 12 VI = 0,15 ALa valeur de la tension électrique aux bornes de la pompe est U = 12 VPour mesurer la tension U, on utilise un voltmètre (de symbole V ) qui se branche en dérivation du dipôle dont on veut connaitre la tension (ici la pompe).Pour mesurer l’intensité I du courant électrique circulant dans le circuit électrique, on utilise un ampèremètre (de symbole A ) que l’on branche en série dans le circuit électrique.Il s’agit donc du Montage n°1.P = U x IAvec :P en WattsU en VoltsI en AmpèresDoncP = 12 x 0,15P = 1,8 WLa puissance de la pompe à air est de : 1,8 WPour un aquarium de volume 300 L, il faut utiliser une pompe possédant une puissance de 4W. La pompe dont nous avons calculé la puissance n’est donc pas adaptée car 1,8 W < 4 W.Pour mesurer le pH de l’eau, nous pouvons utiliser 2 méthodes : le papier pH et le pH-mètre.Protocoles :• Papier pH :- Découper un petit bout de papier pH et le déposer sur une coupelle- Plonger un agitateur en verre dans le liquide testé- Déposer une goutte de liquide avec l’agitateur sur le papier pH préalablement découpé- Comparer la couleur obtenue avec le papier pH avec le nuancier de couleurNE JAMAIS TREMPER LE PAPIER PH DANS LA SOLUTION TESTEE !• pH-mètre :- Plonger le pH-mètre dans le liquide testé- Relever la valeur indiquée sur l’écran du pH mètrepH de l’eau de l’aquarium = 7,8.Il s’agit d’une solution basique puisque le pH est supérieur à 7.D’après le tableau donné dans le document, les espèces pouvant vivre dans une eau dont le pH est 7,8 sont : Molly et Platys.Question 1Le vent est naturel, c'est donc une source d'énergie inépuisable.Questions 2 / 3 / 4 / 5 ci dessous=> Le sujet de Sciences du Brevet 2021 série Générale => Le corrigé de Sciences du Brevet 2021 série Générale

Consultez aussi :

Résultats du Brevet 2021 : les dates et heures de publication par académie

Corrigés du Brevet

Alerte Mail Résultats du Brevet :