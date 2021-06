Brevet série Pro 2021 : le sujet d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique

Après le français et les maths, place à l'Histoire Géo. Les candidats dans la série professionnelle du Brevet (DNB) commencent ce matin par l'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique. Le sujet est maintenant disponible !



Date : Mardi 29 juin 2021 à 9h

Brevet : Série Professionnelle

Notation : 50 points

Durée de l'épreuve : 2h









Brevet 2021 série pro / Sujet / Géographie

Brevet 2021 série pro / Sujet / Histoire

Brevet 2021 série pro / Sujet / EMC

GEOGRAPHIE - Thème – Dynamiques territoriales de la France contemporaineDocument 1 – “Essayez la Nièvre”, la communication d’un département rural. En juin 2020, l’agence départementale du tourisme de la Nièvre met en place une opération intitulée “Essayez la Nièvre”. Des familles sont invitées pendant une semaine dans le département, dans le but de les inciter à s’installer définitivement.Des critères sont déterminés pour sélectionner la centaine de familles à inviter. L’activité professionnelle des candidats est scrutée de très près, les métiers du secteur médical sont recherchés, ainsi que ceux du transport, de l’ingénierie automobile ou du bois. L’âge compte également, les candidats doivent garantir une promesse de rajeunissement d’une population vieillissante. 120 familles sont d’abord sélectionnées, représentant une diversité d’activités (ébéniste, kinésithérapeute, interne, expert-comptable, responsable d’agence de voyage, etc.). Toutes viennent de trois grandes agglomérations relativement proches du département (Paris, Lyon et Lille). Au final, 70 familles viennent passer une semaine du 22 au 28 août dernier dans la Nièvre, accueillies de façon personnalisées. […]Chaque candidat est invité à témoigner, à partager son ressenti, à exposer son regard critique du territoire. Les zones blanches1 apparaissent comme de véritables problèmes, notamment pour les invités travaillant dans l’informatique ou dans des professions nécessitant un internet à haut débit. Le manque d’offres d’emplois est également souligné, comme d’autres problèmes économiques bien connus (problèmes de distance, commerces, etc.). Les qualités du territoire sont également mises en exergue2 : les grands espaces, la communion avec la nature, la beauté et la sérénité des paysages, la qualité des produits, la modicité3 des prix de l’immobilier, etc.Au total, 5 à 7 familles sont prêtes à ce jour à venir s’installer dans la Nièvre. Le « taux de conversion est excellent » se félicite Stéphane Bénédit [directeur de l’agence départementale du tourisme de la Nièvre], qui tire un bilan très positif de l’initiative, une semaine après le départ des visiteurs. Des familles vont donc venir s’installer, les autres ont dépensé sur le territoire dans les restaurants, les commerces, les activités de loisirs.1 Zones blanches : zone dans laquelle aucun opérateur n'a déployé de réseau de téléphonie mobile ou Internet.2 En exergue : en valeur.3 Modicité : Faible importance.Source : Brice Duthion, “Essayez la Nièvre”, quand la France rurale mise sur la rupture et l’innovation. 7 septembre 2020, www.etourisme.info.Document 2 - Une affiche de la campagne de communication “Essayez la Nièvre”.[...]Exercice 2. Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et géographiques (20 points)HISTOIRE – Thème – L’Europe, théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)1) Sous la forme d’un développement construit d’une quinzaine de lignes et en vous appuyant sur vos connaissances, décrivez le processus de l'extermination des Juifs et des Tziganes durant la Deuxième Guerre mondiale.Pour vous aider, vous pouvez utiliser les mots ou expressions suivants : déportation, camps de concentration et d’extermination, sélection des prisonniers, chambre à gaz, génocide, crime contre l’humanité. (15 points)2) Raisonner et utiliser des repères historiques. (5 points)(Se reporter aux consignes indiquées sur l’annexe)[...]Exercice 3. Mobiliser des compétences relevant de l’enseignement moral et civique (10 points)Document 1 – Extraits de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.Article 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.Source : Site internet du Conseil Constitutionnel.

