Brevet série Pro 2021 : le sujet de l'épreuve de français (1ère et 2ème partie)

Le Brevet démarre cette année avec l'épreuve de français pour la série professionnelle - 77 822 candidats - qui est en composée de deux parties, avec une pause de 15 minutes entre les deux. Les sujets de ces deux parties sont à découvrir ici avec le lien vers les corrigés.



Covid-19 : contrairement à l'an dernier ou aux examens du bac, aucune annulation d'épreuve et aucun aménagement n'a été accordé aux candidats pour faire face aux difficultés de préparation dues à la pandémie.



Au menu cette année : un poème de Louis-Philippe Dalembert, « Voyage », une image de Titouan Lamazou, Tout Monde, Martinique, 2017



L'épreuve de français du Brevet est composé de 3 exercices en 2 parties :

> 1ère partie : Grammaire et compétences linguistiques / Compréhension et compétences d’interprétation

> 1ère partie : Dictée

> 2ème partie : Rédaction



Date : lundi 28 juin 2021 à 9h

Brevet : Série Pro

Notation : 100 points

Durée de l'épreuve : 3h (séparée en 2 parties avec 15min de pause)





Brevet 2021 série pro / Sujet / Français 1ère partie : Grammaire et compétences linguistiques / Compréhension et compétences d’interprétation

Brevet 2021 série pro / Sujet / Français 1ère partie : la dictée

Brevet 2021 série pro / Sujet / Français 2ème partie : Travail d'écriture (rédaction)

Travail sur le texte littéraire et sur l’image (50 points – 1h10)Poème de Louis-Philippe Dalembert, « Voyage »,Anthologie de poésie haïtienne contemporaine, 2015.Titouan Lamazou, Tout Monde, Martinique, 2017Huile sur toile, 174 x 108 cm.1. À la lecture de la première strophe, comment pouvez-vous expliquer le titre du poème “Voyage” ? (2 points)2. Dans la première strophe, l’auteur répète le nom des villes. Pourquoi, selon vous, « rome » devient-elle « roma » et « jérusalem » devient-elle « yerushalaim » ? (2 points)3. a) Observez le début des trois premières strophes : que constatez-vous ? (2 points) b) Relisez ensuite le début des strophes 4 et 5 (vers 41 et 48) : quels changements observez-vous ? (3 points) c) Que veut souligner le poète par ces changements ? (2 points)4. Vers 10 à 27 :a) Pendant son enfance, comment le poète voyage-t-il ? Justifiez votre réponse en relevant des éléments du texte. (3 points)b) Que se passe-t-il à la fin de la deuxième strophe (vers 23 à 27) ? Justifiez votre réponse en relevant des éléments du texte. (3 points)5. Vers 28 à 40 :Dans la troisième strophe, de quel monde rêve le poète ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte (on attend au moins trois éléments par lesquels le poète évoque ce monde). (3 points)6. Qu’apprend-on de l’enfance du poète dans les vers 52 à 58 ? Justifiez votre réponse en relevant deux éléments du texte. (3 points)7. Dans les trois dernières strophes, pourquoi le poète, qui rêvait de voyager, veut-il “tout arrêter” et “rentrer au pays de l’enfance” ? Justifiez votre réponse en prenant appui sur des éléments du texte. (4 points)8. Pourquoi, selon vous, le poète ne peut-il pas rentrer ? (2 points)9. Image :Ce tableau de Titouan Lamazou pourrait-il illustrer le poème “Voyage” de Louis-Philippe Dalembert ? Justifiez votre réponse en prenant appui sur des éléments du tableau et du poème. (4 points)10. Réécriture :Réécrivez le passage suivant en remplaçant le pronom « je » par le pronom « nous ». Vous ferez toutes les modifications nécessaires. (10 points)« quand j’étais jeuneje rêvais de vivreailleurs partoutquelque part dans le mondej’enfourchais alors une branche d’arbre […]et je m’envolais »11. Après avoir recopié les deux groupes nominaux suivants, entourez le nom noyau, soulignez son expansion et indiquez sa nature. (4 points)- « une branche d’arbre »- « les cailloux que j’avais oublié de semer »12. Ligne 30-31 : « je partirais vers un monde sans faim »a) Trouvez un mot de la même famille que « faim ». (1 point)b) Donnez un homonyme du mot « faim » et faites une phrase en utilisant ce mot. (2 points)Dany Laferrière, Pays sans chapeau, 2018.Vous traiterez au choix, le sujet d’imagination ou de réflexion :Un nom de lieu oude ville vous fait particulièrement rêver. Décrivez ce qui vous attire dans cet endroit puis racontez ce que vous y feriez. Vous préciserez aussi les sentiments et sensations éprouvés.Avez-vous envie de voyager vers des destinations lointaines ou préférez-vous votre environnement proche ?Vous répondrez à cette question en justifiant votre choix à l’aide d’arguments et d’exemples.Sujets en intégralités au format PDF ici=> Brevet 2021 série Générale : Le sujet de Français du Brevet pour la série générale => Corrigé de l'épreuve de français du brevet 2019 série pro

