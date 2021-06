Brevet série Pro 2021 : le sujet de l'épreuve de sciences (Technologie et Physique Chimie)

C'est la dernière épreuve pour les collégiens, une épreuve de sciences avec Sciences et Technologie d'une durée de 1h, le sujet de la série Pro sont disponibles ici !



L'épreuve de sciences peut porter sur 2 disciplines sur les 3 : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie. Une épreuve en deux parties, ce qui ne laisse que 30min pour chaque discipline.



Mardi 29 juin 2021 de 13h30 à 14h30

Notation sur 50 points

Série Professionnelle

Durée de l'épreuve : 1h



Brevet 2021 série pro / Sujet / Sciences - Physique-Chimie

Brevet 2021 série pro / Sujet / Sciences - SVT

EXERCICE : AQUARIOPHILIEPour le bien-être des poissons élevés en aquarium, deux paramètres sont importants : l'oxygénation de l'eau et son pH.Partie 1 - Choisir la pompe à air.Pour permettre l'oxygénation de l'eau et assurer la survie des poissons, on utilise une pompe à air.[...]La partie Technologie comporte 5 pages numérotées de la page 4/8 à la page 8/8.Les documents réponses n°1 et n°2, sont à rendre avec la copie.L'ÉOLIENNEUne éolienne produit de l'électricité grâce à la force du vent, source d'énergie renouvelable et inépuisable.En haut du mât de l'éolienne, la nacelle s'oriente automatiquement pour être toujours face au vent. Ce changement d'orientation est effectué à l'aide de trois moteurs et d'engrenages. L'hélice, généralement composée de 3 pales, tourne sous l'effet d'un vent d'au moins 10 km/h. La figure 1, ci-dessous, présente l'intérieur de la nacelle :

