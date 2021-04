BTS 2021 : il y aura une session de rattrapage

Une première bonne nouvelle pour les étudiants de BTS qui n’auraient pas pu valider leur diplôme fin juin : ils auront la possibilité de passer un rattrapage à la rentrée scolaire. C’est l’annonce qui a été faite vendredi 16 avril conjointement par les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche. Mais cette annonce n’a pas vraiment fait l’unanimité.





#BTSCONTROLECONTINU



En réponse au communiqué de presse de @education_gouv et de @sup_recherche



Le contrôle continu doit être instauré pour permettre le rattrapage des retards de programmes et une équité nécessaire entre les étudiants, pour qu'aucun ne soit lésé. pic.twitter.com/4TWRsXz37g — BTS EN DÉTRESSE · Collectif d'étudiants (@btsendetresse) April 16, 2021

Le contrôle continu pour tous

Des députés et un avocat mobilisés

#BTSCONTOLECONTINU | Le rattrapage règle la question sanitaire mais ne résout en rien le problème pédagogique que pose le maintien des examens.



Le contrôle continu est le seul moyen d’assurer une évaluation juste et égalitaire.



CP suite aux annonces de @VidalFrederique #BTS pic.twitter.com/bw9C1gCDxI — Aurélien Taché (@Aurelientache) April 16, 2021

Au vu de la persistance de l’épidémie et des inégalités entre étudiants en BTS, le maintien des examens en présentiel est impensable. Un recours en référé sera déposé demain devant le Conseil d’Etat afin que le contrôle continu soit pris en considération, comme l’année dernière. — Vincent Brengarth (@v_brengarth) April 18, 2021