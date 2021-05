BTS 2021 : l'action en justice rejetée, les examens auront lieu

Par Bérangère Lepetit



Ils ont obtenu une fin de non-recevoir. A moins d’une semaine du début des épreuves écrites communes des BTS, lundi prochain, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rejeté ce mardi 4 mai le recours déposé la veille par des collectifs d’étudiants en colère qui demandaient l’annulation de leurs écrits au profit du contrôle continu . Les 185 000 élèves qui candidatent au brevet de technicien supérieur (BTS) devront donc valider leur diplôme en se déplaçant dans leurs centres d’examens.



« Nous sommes allées au bout de ce que nous pouvions faire au niveau juridique, il n’y a plus de recours possible, déplore Me Vincent Brengarth, l’avocat qui représente les étudiants. Mais nous attendons toujours un sursaut des ministres Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal (NDLR : respectivement chargés de l’Education et de l’Enseignement supérieur) ».





« On nous envoie au casse-pipe ! »

Le Ministère veut rassurer les conditions sanitaires

Mobilisation étudiante via des blocus

FLASH | Dans plusieurs lycées de #France, des étudiants #BTS organisent des blocages. Par exemple ici dans un #lycée parisien un tapis rouge marqué « Chômage, Echec, Dépression » a été installé.



Voilà des semaines que les élèves protestent contre la tenue de ces épreuves sur site. En fin de semaine dernière, le Conseil d’Etat leur avait déjà opposé un refus, avalisant le déroulement des examens en présentiel. Le juge des référés avait souligné que des moyens spécifiques seraient mis en place pour respecter les règles sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. Du côté des étudiants, la déception est importante. « On a pris un coup au moral, on nous envoie au casse-pipe ! », soupire Julien, en 2e année de BTS SP3S (secteur sanitaire et social), qui appartient du collectif BTS en détresse. Ses membres estiment notamment que ces examens en présentiel sont une atteinte à leur « droit à la santé ».Le brevet de technicien supérieur (BTS) se prépare en deux ans après le bac. En 2020, confinement oblige, les épreuves finales des deuxièmes années avaient été annulées au profit du contrôle continu. Pas cette fois. « Pour une question d’égalité devant ce concours, les élèves de BTS sont convoqués à des épreuves écrites partout en France depuis le début de l’année et aucun cluster n’a été signalé, défend-on au ministère de l’Enseignement supérieur. Leur déroulement se fait dans le respect des règles sanitaires. Chaque dossier sera examiné au cas par cas dans le cadre de la session de rattrapage début juillet . »L’UNL (union nationale des lycéens) appelle depuis le début de la semaine les lycéens et élèves de BTS à des actions pour demander l’annulation des épreuves. « Le mouvement prend de l’ampleur, presque 300 lycées étaient bloqués ce mardi matin », revendique Elie Saget, vice-président de l’UNL, qui appelle à une « marée noire » des lycéens le 10 mai prochain, premier jour des épreuves communes du BTS.

