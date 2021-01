Budget étudiant. Dans la poche (sérrée) des apprentis

Elle est étudiante à Paris, dans le domaine du luxe ; il l’est à Reims, dans celui de la communication. Pas le même coût de la vie dans les deux villes, ni la même exigence de la part des potentiels recruteurs.



« Dans le luxe, où il faut bien présenter en toute occasion, il est évident que vous devez prévoir un budget vêtements en conséquence », pointe Éléna R., étudiante en 4e année à l’EIML Paris, école de marketing du luxe. À ceci s’ajoute, pour cette Nantaise d’origine, la « découverte » des prix immobiliers parisiens. « Avec un appartement à plus de 1 000 € de loyer que vous mettez d’ailleurs des mois à trouver, que reste-t-il de votre salaire d’apprenti ? » Rien, effectivement, et Éléna le sait bien : « Sans l’aide de mes parents, je ne pourrais tout simplement pas étudier et habiter ici. »





Limites du modèle de l'alternance

En alternance, pas le temps de dépenser

Guide spécial Alternance 2021