Budget étudiant. Les nouveautés 2021 de la déclaration de revenus

Selon votre région, voici les dates limite d’envoi de votre déclaration :

• départements 01 à 19 et non-résidents : 26 mai 2021

• départements 20 à 54 : 1er juin 2021

• départements 55 à 976 : 8 juin 2021.

Pour les déclarations « format papier » : 20 mai 2021





