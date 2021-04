CANAL+ : Profitez des bons plans étudiants pour découvrir la série A teacher

Claire est une femme solitaire et éloignée de sa famille, insatisfaite de son mariage avec un homme rencontré à l’université. Elle fait son entrée dans une nouvelle école, au Texas, et sa vie est bouleversée lorsqu’elle rencontre Eric, un charmant élève de sa classe, et que ce dernier s’intéresse à elle de façon inattendue. L’adolescent est populaire, extraverti et capitaine de l’équipe de foot de l’établissement. La vie d’Eric semble, en apparence, idéale. En réalité, il doit jongler entre la pression de l’école, son objectif d’intégrer l’université et son emploi à temps partiel, tout en aidant à prendre soin de ses deux frères pour que sa mère puisse subvenir aux besoins de sa famille. Une véritable relation se noue entre Claire et Eric, ce qui leur permet de s’évader de leurs durs quotidiens respectifs. Une relation interdite entre une prof et son élève, mineur, qui pourrait avoir de douloureuses conséquences. Les trois premiers épisodes de la série A teacher sont diffusés pour la première fois sur CANAL+ ce jeudi 22 avril à 21h, et toute la saison est disponible sur myCANAL dès aujourd’hui.





