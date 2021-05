CDEFM. Les écoles de commerce s'organisent

Leur actualité est toujours foisonnante, mais l’annonce de la création de la Conférence des directeurs d'écoles françaises de management (CDEFM) en avril dernier a été un tremblement de terre qui a secoué le petit milieu.





« Les écoles ont montré que leur modèle était robuste »

Elles ont montré que leur modèle était robuste. Les candidats sont au rendez-vous, ce qui confirme l’attractivité de nos établissements. Une distinction est cependant à opérer entre les écoles très internationales, qui bénéficient d’un grand marché et d’une meilleure croissance, et celles plus nationales, qui pourraient davantage subir les effets de la crise. Je crois que la stratégie française en matière d’ouverture aux étudiants internationaux était la bonne. Elle a permis à nos écoles de traverser cette année mieux que beaucoup de leurs concurrentes.Le premier objectif est de parler d’une même voix. Jusqu’ici, les écoles de management étaient regroupées au sein d’un chapitre de la CGE (Conférence des grandes écoles), elle-même composée en majorité d’écoles d’ingénieurs, qui ont des problématiques très différentes. Aujourd’hui, nous pouvons avancer de manière plus cohérente, faire valoir nos intérêts, partager nos préoccupations et échanger nos bonnes pratiques.Le calendrier des mois à venir est largement dicté par le contexte que nous traversons. Il s’agit de gérer au mieux la crise du Covid, organiser les concours et préparer la rentrée. Sur le plan international, l’objectif est d’encore accroître le rayonnement de nos établissements, reconnus partout (accréditations, classements mondiaux) et qui attirent toujours plus d’étudiants de tous les pays. Garder ce cap et renforcer cette belle dynamique est notre priorité.