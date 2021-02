« Chèque psy étudiant » : comment bénéficier d'une aide psychologique

Le « chèque d'accompagnement psychologique » (CAP) pour les étudiants fragilisés par la crise, annoncé par le gouvernement le 15 janvier, est entré en vigueur depuis le 1er février. Tous les étudiants pourront l'obtenir pour pouvoir consulter un psychologue , un psychothérapeute ou un psychiatre .





Comment demander un chèque psy étudiant ?

Quel budget ? Combien de séances ?

Les autres possibilités d'aides...