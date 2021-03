Article proposé par Alain Piller, ex maître de conférences à l'université de Paris-Dauphine et fondateur du site freemaths.fr . Selon lui : "choisir les Mathématiques comme Spécialité en Première est une excellente stratégie !"



Tu es en Seconde et tu as passé en septembre les fameux tests de positionnement en Français et en Mathématiques.



Je te rappelle que les résultats de ces tests n'auront aucune incidence sur ta scolarité au lycée (seconde, première, terminale) : tu pourras passer en Première Générale et même choisir les Spécialités que tu désires !



En effet, au cours de ton année de seconde, tu devras faire des choix importants concernant les enseignements de Spécialité de Première, et ils vont impacter, positivement ou négativement, ton futur.





Quels sont les enseignements de Spécialité ?

Études supérieures que tu envisages ? Priorité aux Maths !

Les autres Spécialité à choisir ?

Pour la classe de première , tu dois en sélectionner 3 parmi :• Mathématiques• Physique-Chimie• Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)• Sciences Économiques et Sociales (SES)• Sciences de l'ingénieur (SI)• Numérique et Sciences Informatiques• Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP)• Humanités, Littérature et Philosophie (HLP)• Littérature, Langues et Cultures de l'Antiquité (LLCA), Grec• Littérature, Langues et Cultures de l'Antiquité (LLCA), LatinTu en garderas 2 en terminale. Le but du jeu est d'approfondir tes connaissances et tes compétences pour favoriser ta réussite dans les études supérieures que tu envisages.Le problème, c'est qu'en seconde on ne sait pas encore ce que l'on veut faire plus tard et c'est normal ! C'est là que j'interviens : il faut choisir impérativement les Mathématiques en 1ère position sauf si tu es sûr à 100 % que tes études supérieures n'auront rien à voir avec les Maths, comme par exemple une fac de Lettres.En effet choisir les Maths comme spécialité en première t'ouvrira toutes les portes : classes préparatoires, fac de sciences, écoles d'ingénieurs Post-Bac, Médecine, Éco-Gestion, ... et même Droit.Droit ? Eh oui, les bonnes facs de Droit acceptent uniquement les élèves qui ont choisi les Maths comme Spécialité en Première ! Un bon avocat est avant tout très rigoureux avec un esprit logique et bien structuré. C'est ce que t'apportent les Mathématiques.Une fois le choix des Maths effectué, après cela dépend vraiment de ton goût réel pour les Maths et de tes ambitions.Mes conseils pour les 2 autres spécialités en fonction de tes ambitions :1. Classes Préparatoires Scientifiques : Physique-Chimie + SVT2. Prépa HEC : SES + HGGSP3. Médecine : Physique-Chimie + SVT4. Éco-Gestion : SES + Numérique et Sciences Informatiques5. Droit : SES + HLP

Alain Piller