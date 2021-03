Classement des Associations étudiantes 2021 : les inscriptions sont lancées !

Le Classement des Associations c’est l’événement national qui réunit toutes les associations étudiantes, issues de Grandes Écoles et d’Universités en France. Petites, moyennes, grandes ; sportives, culturelles, humanitaires ou encore innovantes…



Toutes les associations étudiantes peuvent participer pour tenter de remporter le titre de Meilleure Association de France 2021 ! Un titre honorifique qui permet de donner encore plus de visibilité médiatique aux associations participantes mais aussi un coup de pouce financier (jusqu'à 2500 euros), des échanges et conseils stimulants pour grandir encore plus.



Le Parisien Etudiant sera a nouveau partenaire média du Classement en participant au jury final et en mettant en lumière le travail des étudiants engagés tout au long de l'année.

Nous révéleront comme chaque année les lauréats en novembre prochain : consultez ici les meilleures associations étudiantes primées l'an dernier .



Suite à beaucoup d'annulation d'événements en 2020 face à l'urgence de la crise Covid-19, l'événement aura pour thème cette année "Innover face aux enjeux liés à la crise sanitaire” en ayant pour objectif la réalisation d’un guide de projection, permettant de mettre en lumière vos projets innovants qui impacteront le monde de demain.



C’est l’occasion pour vous étudiants, de partager avec nous, professionnels, vos actions menées autour de valeurs communes telles que l’innovation, l’ambition et le partage.



Pour participer :



Complétez le formulaire suivant : avant le 25 avril 23h59 ! Attention, une seule candidature par association est nécessaire.

Envoyez vos coordonnées associatives à l’adresse contact@le-classement.fr pour être au courant des dernières informations concernant l’événement.



Plus d'infos et inscriptions => www.le-classement.fr/





Soutenance devant le jury de l'association Le Petit Tou, de l'école de commerce Toulouse Business School, qui édite le city guide gratuit des bonnes adresses de Toulouse.