Classement des Ecoles de Commerce 2021 : croiser plusieurs critères pour choisir

Les business schools ont toutes des spécificités. Pour y voir un peu plus clair et mieux comprendre ce qu’elles offrent, nous vous proposons, outre nos classements généralistes (post prépa et post-bac) , des tops thématiques qui distinguent les établissements selon leurs points forts. Une aide supplémentaire pour choisir sa grande école.





Attractivité internationale

1 HEC Paris 6 Skema BS 2 ESCP BS 7 Emlyon 3 Rennes SB 8 EM Normandie 4 Edhec BS 9 EM Strasbourg BS 5 ISC Paris 10 TBS Éducation

Politique sociale

1 Institut Mines-Télécom BS 6 Essec BS 2 Montpellier BS 7 South Champagne BS 3 EM Strasbourg BS 8 Inseec Grande école 4 ICN Nancy 9 Excelia BS 5 ESC Clermont BS 10 EDC Paris BS

Infrastructures

1 Skema BS 6 Institut Mines-Télécom BS 2 Inseec Grande école 7 Excelia BS 3 ESCP BS 8 EDC Paris BS 4 ESCE 9 EM Normandie 5 Emlyon 10 ICN Nancy

Corps professoral

1 HEC Paris 6 Neoma BS 2 ESCP BS 7 ISC Paris 3 Essec BS 8 EM Strasbourg BS 4 ICN Nancy 9 Grenoble EM 5 Rennes SB 10 TBS Éducation

Recherche

1 HEC Paris 6 Kedge BS 2 Essec BS 7 Montpellier BS 3 Edhec BS 8 Neoma BS 4 ESCP BS 9 Skema BS 5 Ipag Paris Nice 10 Iéseg

Pédagogie

1 Edhec BS 6 HEC Paris 2 Emlyon 7 EMLV 3 EM Strasbourg BS 8 Montpellier BS 4 Essca 9 Neoma BS 5 ICN Nancy 10 Inseec Grande école

Réseau international

1 ESCP BS 6 Neoma BS 2 HEC Paris 7 Grenoble EM 3 Rennes SB 8 Audencia 4 EM Strasbourg BS 9 Skema BS 5 ISC Paris 10 Excelia Business School

Apprentissage, Alternance

1 Montpellier BS 6 Grenoble EM 2 Inseec Grande école 7 Audencia 3 EMLV 8 TBS Éducation 4 PSB 9 ESC Clermont BS 5 Brest BS 10 EM Normandie

Entrepreneuriat

1 Emlyon 6 EDC Paris BS 2 Edhec BS 7 Essec BS 3 Skema BS 8 Inseec Grande école 4 Neoma BS 9 HEC Paris 5 ESCP BS 10 Essca

Followers

1 HEC Paris 6 Kedge BS 2 Edhec BS 7 Skema BS 3 Emlyon 8 ESCP BS 4 Essec BS 9 Grenoble EM 5 Neoma BS 10 Audencia

Palmarès des Ecoles de Commerce du Parisien - 2021

Comment choisir sa future Ecole de commerce ?