Classement des Lycées 2021 : 100% de mentions pour 11 lycées en France !

En 2020 le taux de réussite a gagné 7 points passant de 88% à 95% d'admis. Mais le taux de mention aussi grime : passant de 47% à 65% des candidats qui obtiennent leur bac avec une mention.



L'objectif est donc confirmé pour beaucoup d'élèves : obtenir une mention, et pas seulement le baccalauréat !



En 2020, 699 lycées affichent 100% de réussite au Bac soit 30% des lycées en France (ils étaient 212 l'an dernier) ! Seuls 11 lycées arrivent à obtenir 100% de mentions (ils étaient 3 l'an dernier). 9 lycées privés et 2 publics constituent cette élite avec 100% des candidats au Bac qui réussissent tous avec une mention (AB, B ou Très Bien).



Désormais, le must pour un lycée consiste donc à obtenir 100%… de mentions. Pour la 4e année consécutive, le ministère de l’Education nationale a inclus dans ses indicateurs de performance le nombre de mentions décrochées par chaque établissement. Ils étaient 3 lycées en 2018, et 4 en 2019 et 11 en 2020 a obtenir 100% de mentions, leur nombre a donc bien progressé grâce au contrôle continu.





Palmarès des Lycées 2020 selon le taux de mentions

Un critère d'excellence pour les études supérieures

mais au fait pourquoi distribue-t-on des mentions ?

Le classement complet des lycées sur le taux de mentions au bac

Notre Palmarès des Lycées 2021 tient compte de ce critère

En savoir plus sur notre méthodo

Le Ministère qui a longtemps refusé de donner ces stats justifie cette donnée : « Ce critère permet d’enrichir la vision de ce qui se passe dans les établissements, car l’obtention d’une mention pour un élève est assez prédictive de sa réussite dans l’enseignement supérieur », nous expliquait Fabienne Rosenwald, directrice des études et statistiques (Depp) de l’Education nationale.A noter : le ministère de l’Education nationale ne distingue pas les différentes mentions, donc à taux de mentions identique il n'est pas possible de distinguer la part de mentions assez bien, bien et très bien.Notre méthodo basée sur la Valeur ajoutée des lycées, leur capacité à faire progresser les élèves, prend en compte doublement ce nouveau critère de taux de mentions : en effet nous avons intégré dans le total des Valeur ajoutée la valeur ajoutée sur le taux de mentions, mais aussi le taux brut de mentions en 3e critère de tri.

