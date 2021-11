Classement des meilleures associations étudiantes de France 2021

Une énergie a déplacer les montagnes, une solidarité à toute épreuve, des événements et des projets uniques en France... les associations étudiantes fédèrent de nombreux étudiants engagés et motivés au sein des grandes écoles et universités.



Véritables piliers de la vie étudiante, la 10e édition de ce Classement, réalisé par le cabinet de conseil ANEO et l'agence Teewii - avec qui Le Parisien Etudiant est partenaire - met en valeur ces associations pour les encourager et mettre en lumière leurs actions.





Des défis pour perdurer et se réinventer avec la crise sanitaire

Le Top 20 du Classement des meilleures associations

Meilleures associations étudiantes de France - 2021 Nom Ecole Catégorie Budget € 1 SUPAERO Space Section ISAE-SUPAERO Innovation 40 000 2 Phoenix Egalité des Chances KEDGE BUSINESS SCHOOL Sociale et environnementale 22 984 3 Savoir Oser la Solidarité Grenoble Ecole de Management Sociale et environnementale 19 000 4 ETNA EDHEC Culturelle 50 000 5 Ici Commence l'Océan Grenoble EM Sports 130 000 6 HOPE (Humanitarian Organization Promoting Equity) SKEMA Business School Sociale et environnementale 30 000 7 Le Père Noöl est-il un rocker ? EDHEC Business School Culturelle 100 000 8 iDrogen ESTACA Innovation 13 582 9 SOLIDA'RAID ICN Business School Sociale et environnementale 1 000 10 Diambars Kedge Business School Sociale et environnementale 20 000 10 Prépa'Rémois NEOMA Business School Culturelle 125 000 12 Diplo'Mates emlyon business school Evénementiel et BDE 20 000 12 L'Agora EDHEC Business School Culturelle 8 000 14 Les Enfoiros de l'INSA INSA Toulouse Sociale et environnementale 40 000 15 Hum'am ENSAM Sociale et environnementale 110 000 15 Develop EDHEC Social Business EDHEC Business School Sociale et environnementale 17 244 17 Raid EDHEC EDHEC Business School Sports 100 000 18 Bureau de l'Humanitaire et de l'Environnement (BHE) Polytech Nice Sophia Sociale et environnementale 3 000 19 Vive les Vacances ! EDHEC Business School Sociale et environnementale 35 000 20 Zone Art Grenoble Ecole de Management Culturelle 70 000

Après une année très compliqué en 2020, le retour des étudiants sur les campus à partir de janvier 2021 a permis un retour de la vie associative dans les grandes écoles et universités, mais de nombreux événements organisés en début d'année par les associations étaient encore annulés, à l'image de la Course Croisière EDHEC, ou le RAID Grenoble INP qui n'ont pas eu lieu ni en 2020 ni en 2021. En fin d'année l'espoir renait avec par exemple le Forum ESTP qui aura bien lieu porte de Versailles le 7 décembre prochain.L'objectif du classement étant de mettre en valeur les associations qui se bougent le plus pour leurs missions, leur pérennité... les associations ont dû présenter cette année leurs projets réalisés ou prévus durant la pandémie et présenter les innovations mises en place qui ont permis la réalisation des projets associatifs en faisant face aux barrières générées par cette crise. Les étudiants ont également présenté des projets d’avenir leur permettant de continuer d’exister en prenant en comptes les freins causés par la crise vécue.

Consultez ici en version PDF l'intégralité du classement 2021

Focus sur la SUPAERO Space Section

Solidaires, les étudiants au grand coeur...

Méthodologie du Classement des meilleures associations étudiantes

Primée depuis 2016 dans la catégorie High-Tech, l'asso "SUPAERO Space Section", le club de fusées expérimentales de l'école d'ingé ISAE-SUPAERO est montée cette année sur la plus haute marche du podium. Créée en 2010, cette association est primée pour son organisation professionnelle implacable d'ingénieurs. Ce club conçoit et réalise des fusées et des propulseurs grâce à ses partenaires, acteurs du milieu aérospatial : une belle façon de mettre en pratique ses connaissances entre passionnés.Troisième du classement : l'association Savoir Oser la Solidarité a réussi à envoyer une mission au Togo en juin de cette année. Cette asso comme toutes celles du top 20 de ce classement se distingue par un collectif à toute épreuve... qui permet notamment la pérennité de l'association qui a pour challenge chaque année de renouveler ses effectifs avec les nouveaux étudiants.Un jury composé de professionnels d'entreprises ont écouté et questionné les étudiants responsables des associations participantes au classement. En plus de l'inscription volontaire au classement , 3 épreuves ont été soumises aux asso :Un dossier écrit. Critères d’évaluation du dossier écrit : Qualité de fond et de forme du dossier, qualité des projets associatifs en cours ou réalisés sur l’année, qualité des projets d’avenir présentés, l’impact de leurs projets sur le monde de demain.Une épreuve orale. Critères d’évaluations de l'épreuve orale: Aisance verbale et non verbale, qualité de fond et de forme, organisation, vision, innovations, créativité, enjeux sociétaux.1 épreuve annexe a permis aux associations étudiantes d’obtenir des points bonus (fiche synthèse de leurs projets)Parmi les entreprises partenaires ayant participé aux évaluations : HEYME, Funbreak, Divalto, Canon, Extia, Bpifrance, Virgin Radio, Le Monde des Grandes Ecoles et Universités et Teewii.« Le Classement des Associations met en lumière l’action innovante, sociale, et environnementale des associations étudiantes qui contribuent à la création du monde de demain ».