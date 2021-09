Classement des meilleurs MBA : HEC Paris 4e meilleure école au monde

Le classement QS World University Rankings "Global Full-Time MBA" analyse les 286 MBA les plus prestigieux au monde. Les MBA étant des diplômes internationaux les plus recherchés par les étudiants et employeurs dans le domaine du management : stratégie, marketing, finances, ressources humaines. Le must du must dans ces domaines.



Les résultats de l'analyse, avec l'employabilité des étudiants comme critère central d'évaluation des programmes, font d'HEC Paris la première business school européenne (MBA à temps plein).

L'école se classe au 4e rang mondial en gagnant une place par rapport à l'an dernier : doublant ainsi le MIT aux Etats Unis !





Classement mondial des universités QS : Global Full-Time MBA 2022: Top 10 Université/business school Pays 2022 2021 Stanford Graduate School of Business États-Unis 1 1 Harvard Business School États-Unis 2= 4 Penn (Wharton) États-Unis 2= 2 HEC Paris France 4 5 MIT (Sloan) États-Unis 5 3 London Business School Royaume-Uni 6 7 INSEAD France 7= 6 IE Business School Espagne 7= 9 Columbia Business School États-Unis 9 8 IESE Business School Espagne 10 11=

Classement complet à retrouver sur le site de QS

HEC Paris #1 mondiale sur la rentabilité de ses MBA

Classement QS Full-Time Global MBA Rankings 2022 : Business School Française Grande école 2022 2021 HEC Paris 4 5 INSEAD 7= 6 ESSEC Business School 27 27 EDHEC Business School 43 40 ESCP Europe 49 47 École de commerce EMLyon 55= 62= École de management de l'IESEG 99= 101-110 Grenoble Ecole de Management 101-110 84= École de commerce de Toulouse 121-130 121-130 École de commerce Audencia 141-150 151-200 ISC Paris 251+ 201+

HEC Paris #1 mondial dans 2 des 5 classements thématiques.

Méthodologie