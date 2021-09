Co-living : une nouvelle façon de cohabiter

Jacques-Edouard Charret Président de UXCO Group* (filiale de Grand M Group) nous explique le concept de co-living qui propose une expérience communautaire augmentée.





Le logement étudiant demeure en tension en France ?

Il y a évidemment un déficit de logements en France avec un nombre d’étudiants qui ne cesse d’augmenter. La demande des jeunes évolue également car leurs scolarités ne sont plus linéaires et ils sont beaucoup plus mobiles. Du coup les formules de logement classiques ne sont plus adaptées à leur parcours.

Expliquez-nous le concept du co-living que vous avez développé ?

C’est un peu la révolution de la colocation. Nous avons lancé un concept « clé - 2 - en main » qui, au-delà du logement, comprend des espaces de co-working, de loisirs sportifs et culturels ainsi que des services de restauration. Par ailleurs, nos jeunes résidents s’inscrivent véritablement dans une communauté composée de ses voisins de 86 nationalités différentes avec qui la vie s’organise. Sur le plan pratique, tous les services sont pilotables depuis son mobile.

Ces services coûtent-t-il plus cher aux locataires ?

Sur Ecla Palaiseau, nous avons une grande variété d’appartements partagés à partir de 380 € et jusqu’à 800€ par mois pour un studio. L’intérêt est de proposer un prix qui intègre tous les services de connexion ou de vie quotidienne. Des services très onéreux si on devait les payer séparément. Nos logements en co-living sont par ailleurs éligibles à l’aide au logement. Donc nous sommes finalement assez cohérents avec le marché. Mais, j’ai le sentiment que le potentiel de rencontres que nous offrons à nos locataires constitue l’atout majeur. Et cela n’est pas monétisé ! Selon nos études, à chaque fois que l’on entre chez nous, on se fait entre 7 et 8 amis !

G.A

Vidéo. Visite de la résidence ECLA en drône.

* : UXCO Group est une entreprise spécialisée dans la création et l’exploitation de sites de co-living dédiés aux étudiants et jeunes actifs. Le Groupe a ouvert fin 2018 la résidence Ecla à Massy-Palaiseau. A ce jour, UXCO Group détient et/ou assure la gestion de plus de 50 résidences en France, soit 7 000 lits.