Colocation étudiante : faites-vous partie de la meilleure coloc de France ?

Colocataires, pour le meilleur et pour le pire. A l'heure du confinement, certains étudiants ont décidé de vivre ensemble malgré tout et de se supporter (ou pas). Pour le fun ou la gloire... le concours de la meilleure coloc, dont Le Parisien Etudiant est partenaire, revient cette année : l’édition 2021 du concours sera 100% digitale pour parer aux risques inhérents à l’épidémie de Covid-19.



Pas de soirée organisée dans la coloc victorieuse comme en 2019, mais néanmoins de belles récompenses en perspective : séjour au ski, matériel audio, abonnements streaming... un ensemble de cadeaux à partager entre colocs !





Qui peut participer au concours ?

Quand et comment participer ?

Meilleure coloc : les lots à gagner :

L’édition 2021 s’adresse à tous les étudiants actuellement en colocation en France, ou ayant le projet de s’installer en colocation à la rentrée de septembre. La vie étudiante est synonyme de petit budget et de galères mais beaucoup s’en souviennent comme des meilleures années de leur vie !Ce concours, c’est l’occasion pour les étudiants de s’amuser et de remporter énormément de lots utiles, amusant, plaisant, ou tout ça en même temps.Le concours débute le lundi 3 mai 2021 et s’achèvera le vendredi 28 mai. Pour participer vous devez partager simplement une photo ou vidéo de vous avec vos colocs ou futur•e•s colocs sur leur profil Instagram avec le #meilleurecoloc2021, puis remplissez le court formulaire de participation sur le site de la Meilleure Coloc Les lots sont l’occasion pour les sponsors officiels du concours de mettre en avant leurs produits et services en récompensant les Meilleures Colocs de France. Et cette année, ils sont nombreux à se joindre à nous pour soutenir les étudiants : Yoonly, Canon, HeyMe, AirCampus, WIZBII, OCS, Divacore...● 1er lot : Yoonly offre à la Meilleure Coloc de France une semaine de ski pour 4 avec hébergement dans sa nouvelle résidence à Risoul, forfait de ski, forfait après-ski et une activité insolite au choix (VTT sur neige, ski de randonnée, initiation hors piste...)● 2e lot : Canon offre une imprimante + des consommables (+ encre + papier + kit créatif) + des transferts thermocollants pour tissu + 4 appareils photo ludiques IVY Rec● 3e lot : OCS offres 4x 6 mois d’abonnement à ses services● 4e lot : Divacore offre 4 paires d’écouteurs sports sans fil Redskull● 5e, 6e et 7e lots : HeyMe offre un an d’assurance logement aux colocations● 8e, 9e, 10e et 11e lots : Canon offre une imprimante photo instantanée Zoemini S + son agenda + son étui à chaque colocation● 12e et 13e lots : Wizbii offre 4 abonnements d’un an à son service Wizbii Drive (préparation de l’examen du code de la route) pour chaque colocation● 14e, 15e, 16e et 17e lots : Canon offre une imprimante photo portable Selphy Square QX10 et ses consommables (papier et encre) pour chacune des colocations● 18e lot : Divacore offre une enceinte bluetooth « Ktulu » .● 19e et 20e lots : Teewii offre un mini vidéo-projecteur à chaque colocation

Faites tourner l'info et que la meilleure coloc gagne !