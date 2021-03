Concours GalaxY : le nouveau concours d'entrée de la grande école CY Tech

CY Tech, Grande Ecole d’ingénieurs, d’économie et de design de CY Cergy Paris Université, est une réponse aux enjeux de démocratisation et d’excellence. A terme, un des grands objectifs de CY Tech est de croiser les filières et les compétences pour construire des projets communs. C’est de ce mélange que nait l’innovation et la réponse aux grandes ambitions de transition portées par CYU. Ce nouvel ensemble issu de la fusion entre l’EISTI et de l’université de Cergy-Pontoise est une réponse aux enjeux de transformation que connaissent les entreprises.





Un concours d’entrée intégré à la procédure Parcoursup

3 questions à Alexandre Radjesvarane, Directeur Général de CY Tech - filières ingénieur

Journée portes ouvertes CY Tech à distance - ce samedi 6 mars

3 questions à Dominique Sciamma, Directeur CY école de design