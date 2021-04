Concours Sésame : les épreuves orales du concours 2021 annulées

Rencontre avec Christophe Boisseau, Directeur générale de l’ESCE, qui explique pourquoi le concours SESAME, qui regroupe 14 écoles de commerces après-bac, modifie les modalités des épreuves orales suite aux problèmes techniques survenus sur la plateforme.





Que s’est-il passé quand les oraux du concours ont débuté ?

SESAME avait choisi de faire passer les épreuves écrites et orales en distanciel avec une solution orientée étudiant, qui générait selon nous un minimum de stress. Pour les écrits nous avions choisi Testwe et pour les oraux la solution Easyrecrue. Les écrits se sont bien déroulés avec six heures d’épreuves au total : 2h de langue, 1h de raisonnement et 3h d’analyse documentaire. Un classement a donc pu être établi à l’issue de cette première phase. Les oraux étaient planifiés entre le 17 avril et 6 mai. Il ont commencé comme prévu mais des soucis techniques sont rapidement apparus : impossibilité d’accès ou enregistrement vidéo non pris en compte. Ce qui a conduit la plate-forme à fermer pour maintenance le 20 avril. Le bureau de SESAME, soit 14 écoles, s’est réuni en urgence. Après avoir écouté notre prestataire, nous avons décidé de trancher pour ne pas laisser les candidats dans une situation instable. Il a été décidé de revenir à la solution de l’année dernière, soit analyse du dossier avec une approche qualitative et quantitative en complément des notes des écrits. Nous pourrons ainsi avoir un nouveau classement rapidement sans risque de nouveau Bug.

Cette technologie est pourtant connue ? Des tests avaient-ils été effectués en amont ?

La technologie était parfaitement connue et déjà utilisée par certaines écoles comme l’ESCE pour les recrutements internationaux. Pour SESAME, la taille du concours était tout autre.

Quelles suites donnerez-vous avec votre prestataire technique ?

Pour le moment, nous sommes concentrés sur la situation des candidats. Nous verrons dans les semaines à venir quelles sont les suites à donner.

Cette situation fait émerger quelles questions selon vous ?

Comment refaire émerger l’humain dans un monde numérique ? Dans un univers idéal, les entretiens oraux en présentiel restent la solution préférée de toutes les écoles et bien entendu des candidats. Mais avec ces nouvelles contraintes, nous allons nous replonger dans les dossiers des candidats et serons du coup très attentifs aux observations des enseignants. Nos jurys passeront du temps à étudier les commentaires ou la fiche Avenir de Parcoursup, avec les notes, le profil, les commentaires du chef d’établissement, etc.

Vous voulez revenir au monde d’avant rapidement ?

Je ne pense pas que ce soit possible voire souhaitable. D’un point de vue personnel, il faut que nous trouvions une solution qui replace la connaissance de l’individu au centre avec des approches et qui soient compatibles avec les nouvelles générations. Celles-ci n’apprécient pas forcément les concours à l’ancienne. A nous d’être innovant pour concevoir un nouveau dispositif de classement et de sélection des élèves, en valorisant les différences entre les écoles membres du concours.1. EBS Paris European Business School2. EDC Paris Business School3. emlyon4. EMLV Léonard de Vinci5. EM Normandie6. ESCE International Business School7. ESSEC Business School8. IPAG Business School9. Kedge Business School10. La Rochelle Business School11. NEOMA Business School12. PSB Paris School of Business13. SKEMA Business School14. SCBS South Champagne Business School

Propos recueillis par Gilbert Azoulay