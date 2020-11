Confinement : des étudiants aident les commerces de proximité à se digitaliser

Résilience face au Covid-19, le confinement puis reconfinement pousse toutes les TPE PME à se numériser. Par solidarité et pour une première expérience, les étudiants de 9 écoles se mobilisent pour ce second confinement et proposent un appel à projet aux entreprises parisiennes ayant besoin d’une aide pour se digitaliser, développer le click and collect ou basculer leur activité en e-commerce.



Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, affirmait sa volonté d’accompagner les commerces de proximité sur le plan financier, mais aussi sur leurs enjeux de digitalisation. Sur cette impulsion, et avec le désir d’apporter un soutien concret aux petits commerces, une centaine d’étudiants ont décidé d’agir en mettant leurs compétences et leur créativité au service de ces commerçants, par le biais d’un appel à projets. Tous les petits commerces de proximités peuvent postuler : en une semaine déjà une vingtaine de boutiques se sont manifestés : coiffeurs, cavistes, libraires, restaurateurs... ont demandé de l'aide.





Site, vidéo, réseaux sociaux... les missions proposées