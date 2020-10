Cours à distance : 5 conseils pour étudier efficacement

par Nicolas Chalon



Il y a ceux qui brillent naturellement en salle de cours et ceux qui se révèlent en ligne. Depuis le mois de mars, les étudiants sont passés par bien des phases, comme le raconte Erwan Poiraud, directeur général de Pôle Paris Alternance (PPA) : « Au début, tout le monde a trouvé le fait d’étudier en ligne très positif. La dynamique collective liée au confinement et la nouveauté plaisaient aux étudiants. »

Pourtant, après quelques semaines, l’isolement et la lassitude aidant, certains ont connu une baisse de motivation. Le digital n’est pas un problème pour cette génération « qui a une agilité naturelle pour s’emparer de nouveaux outils ». Mais rester concentré et efficace sur le long terme et de manière autonome, cela s’apprend.





1 - Une bonne connexion

2 - Un ordinateur compatible

3 - Rangez !

4 - Gérer votre temps

5 - Participez

3 erreurs à éviter

Désactiver la caméra

Faire entrer une caméra chez soi peut sembler intrusif. Mais l’interaction visuelle est importante, pour le prof comme pour vous. Zoom ou Teams l’ont bien compris et vous proposent désormais de changer le fond derrière vous pour éviter d'exposer votre chez vous à tous en mode vidéo.

Faire plusieurs choses à la fois

Il est toujours tentant de faire plusieures choses en écoutant les cours. Mieux vaut ne pas s'éparpiller : concentrez-vous sur une tâche. Allumer sa webcam permet de se discipliner un peu plus.

Ne plus sortir

Même si vous avez beaucoup de travail, rompez l’isolement. Faites des pauses, sortez de chez vous, même pour quelques minutes.

Le Parisien Etudiant - octobre 2020

Comment transmettre efficacement des connaissances ?