Cours à distance et présentiel : la salle de cours devient un mini-studio

GEM a choisi l’hybride. Toutes les salles de l’école grenobloise sont en passe d’être dotées d’un système nommé GEMHyflex. « Aujourd’hui, 32 de nos salles sont équipées et nous continuons », explique Armelle Godener, directrice de la pédagogie de GEM. D’abord, Covid ou non, une salle hybride est l’occasion d’accueillir « des intervenants professionnels très occupés, qui n’auraient pas le temps de venir s’exprimer devant nos étudiants d’habitude. Désormais, il leur suffit de prendre 30 minutes et cela apporte un éclairage extrêmement riche à nos cours », explique-t-elle.

Ceux qui ne peuvent pas assister au cours – pour cause de handicap, d’empêchement ou de séjour à l’étranger, par exemple – peuvent maintenant le faire. « Prenons aussi le cas d’une spécialité qui ne compte pas assez d’étudiants. Plutôt que de ne pas l’ouvrir, nous pouvons maintenant regrouper ceux des différents campus qui souhaitent la suivre, dans une même classe », se réjouit Armelle Godener.





Pluie de technos

