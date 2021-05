→ Cours à distance : témoignage de profs qui ont dû redécouvrir leur métier

Face à la pandémie on a beaucoup évoqué, à juste titre, la situation des étudiants, l’isolement et la difficulté de suivre des semaines entières de cours à distance. Celle des enseignants, pourtant premiers artisans de la continuité pédagogique, est restée plus secrète. D’ailleurs, ils seraient presque gênés de parler d’eux : « L’essentiel, ce que nous gardons à l’esprit en permanence, ce sont nos étudiants. Eux ont tout à construire », justifie David Ngonga, professeur de comptabilité à EBS Paris. Toutefois, ses collègues et lui ont conscience « d’avoir été plus que des enseignants, mais des accompagnateurs de vie, des coachs, quand ce n’est pas des thérapeutes ».





Face caméra

Nouveau monde

Enseignants mutants

« Des barrières psychologiques sont tombées »

3 questions à Caroline O’Neill - Ingénieure pédagogique à Excelia, La Rochelle



Votre métier s’est retrouvé en pleine lumière. En quoi consiste-t-il ?

Un ingénieur pédagogique est à la fois consultant, car il conseille les professeurs, et coordinateur de tous les acteurs de la formation. Notre objectif est de créer un environnement dans lequel les enseignants se sentent à l’aise. Cette année a donc été particulière à plus d’un titre. En mars 2020, il a fallu gérer une urgence technologique. Puis à la rentrée de septembre, ce que j’appellerais une urgence réfléchie.



La période a-t-elle changé la manière d’enseigner ?

Je suis aussi enseignante. À mon avis, cela a accéléré une prise de conscience déjà existante, à savoir, que notre mission est d’installer les conditions pour que l’étudiant apprenne de lui-même. En distanciel, nous avons perdu une partie de notre « contrôle » sur les jeunes, ou l’illusion que nous en avions.

Le processus d’apprentissage réside dans chaque élève et les échanges qu’il nourrit avec l’écosystème de l’école. Nous devons être des facilitateurs de ces échanges.



Vous avez publié une étude sur le distanciel. Qu’en ressort-il ?

Certains résultats peuvent paraître surprenants. Par exemple, à la question « Qui vous a le plus aidé dans votre apprentissage ? », 80 % des étudiants répondent : « Les autres étudiants ». La notion d’espace est aussi bouleversée. Avant, c’était la salle de cours ; désormais, un Drive, votre Whats’app ou n’importe quelle application devient lieu d’apprentissage. Côté professeurs, la perception de la technologie a complètement changé. En se retrouvant tous dans le même bateau, des barrières psychologiques sont tombées. Un ingénieur pédagogique est à la fois consultant, car il conseille les professeurs, et coordinateur de tous les acteurs de la formation. Notre objectif est de créer un environnement dans lequel les enseignants se sentent à l’aise. Cette année a donc été particulière à plus d’un titre. En mars 2020, il a fallu gérer une urgence technologique. Puis à la rentrée de septembre, ce que j’appellerais une urgence réfléchie.Je suis aussi enseignante. À mon avis, cela a accéléré une prise de conscience déjà existante, à savoir, que notre mission est d’installer les conditions pour que l’étudiant apprenne de lui-même. En distanciel, nous avons perdu une partie de notre « contrôle » sur les jeunes, ou l’illusion que nous en avions.Le processus d’apprentissage réside dans chaque élève et les échanges qu’il nourrit avec l’écosystème de l’école. Nous devons être des facilitateurs de ces échanges.Certains résultats peuvent paraître surprenants. Par exemple, à la question « Qui vous a le plus aidé dans votre apprentissage ? », 80 % des étudiants répondent : « Les autres étudiants ». La notion d’espace est aussi bouleversée. Avant, c’était la salle de cours ; désormais, un Drive, votre Whats’app ou n’importe quelle application devient lieu d’apprentissage. Côté professeurs, la perception de la technologie a complètement changé. En se retrouvant tous dans le même bateau, des barrières psychologiques sont tombées.

Palmarès des Ecoles de Commerce du Parisien - 2021

Comment choisir sa future Ecole de commerce ?

Il y a quand même un jour précis où le professeur se retrouve seul pour son premier cours en visio, face à une classe qu’il ne voit pas. « Cela fait tout drôle, je ne vais pas vous mentir », concède Caroline Rieu Plichon, professeur à l’d’une matière qui n’aurait pas pu mieux s’appeler : le Change management [gestion du changement]. Elle n’avait pas dû enseigner lors du premier confinement. « J’avais donc été bien formée, participé à des ateliers, reçu beaucoup de conseils de la part de mes collègues, des petites techniques… » Arrive quand même le jour J et cet écran parsemé de vignettes d’étudiants dont quelques-uns daignent allumer leur caméra. « Au début, vous ne pensez qu’au bug possible. J’avais choisi de faire cours depuis mon bureau à l’école, avec notre technicien à deux pas de moi », sourit-elle aujourd’hui.« Très vite, on prend ses repères et on est rassurés car, globalement, cela ne plante jamais », explique Philippe Bastien, professeur de marketing à l’. S’il se sent bien soutenu par son école et ses étudiants, « si bienveillants », il doit quand même revoir en profondeur sa pédagogie. « Déjà, je bouge normalement beaucoup, tout le temps. Il y a une dimension physique, dont vous devez subitement vous passer », explique-t-il. Les profs apprennent à séquencer leurs cours, l’animer, le rythmer autrement. « Tous les outils permettant de faire des sondages en temps réels ou d’interpeller les uns et les autres sont utiles », conseille Caroline Rieu Plichon. « J’ai dû réécrire tous mes supports », confie Philippe Bastien, s’apercevant que des pans entiers de ses cours « ne fonctionnaient simplement pas à distance ». Ce nouveau monde pousse les professeurs à s’interroger, voire reformuler les bases de leur profession : comment transmettre, capter l’attention, s’assurer que les étudiants ont mémorisé ? « Le sentiment de revenir aux sources du métier est très présent », acquiesce David Ngonga. La distance se prête mal à un cours théorique pur et dur. « Utiliser des exemples réels et très concrets est encore plus important que d’habitude », souligne-t-il.Et demain ? Le retour au présentiel marquera-t-il la fin de ces pratiques durement acquises ? « Non », tonnent de concert nos trois professeurs. « Cela ne sera plus jamais comme avant, il y a une panoplie de choses que je garderai dans ma manière d’enseigner », assure Caroline Rieu Plichon. Même certitude chez Philippe Bastien, de l’Istec : « Je suis presque devenu une vedette de plateau TV ! Cela restera un marqueur indélébile dans ma vie professionnelle. » Tous ont aussi redécouvert un lien précieux, la solidarité entre profs.31 % des élèves du monde entier (au minimum) n’ont pas eu accès à l’enseignement pendant la pandémie Classement 2021 des Ecoles de Commerce de Grade Master : post prépa et post-bac→ International, social, recherche, alternance... les classements par critère Cours en ligne ou en présentiel ? Les écoles de commerce tirent les leçons de la crise Rentrée 2021 : les nouveautés dans les écoles de commerce L'année de l'Alternance ... aussi pour les Ecoles de Commerce Jeunes diplômés : quelles perspectives pour trouver un emploi ? Frais de scolarité en Ecoles de commerce : ça monte toujours→ Cours à distance : témoignage de profs qui ont dû redécouvrir leur métier→ Enjeux climatiques, diversité, sexisme... les étudiants et écoles face aux défis de la société Engagement des étudiants : zoom sur le projet "The New Locals" Ecoles de commerce et parité : zoom sur 6 femmes Directrices Générales→ Une année Covid-19 : témoignage de 3 étudiants en école de commerce