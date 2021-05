Cours en ligne ou en présentiel ? Les écoles de commerce tirent les leçons de la crise

Dans les écoles, l’heure est à la réflexion et aux retours d’expérience : « Enfin l’occasion de regarder avec pragmatisme ce qui a fonctionné, ou non, depuis un an ! » se réjouit Emmanuel Métais, directeur général de l’Edhec. Le distanciel a explosé, c’est certain. « En la matière, nous avons déjà atteint l’objectif fixé pour 2025 », explique-t-il. Une somme de travail et d’investissements qu’il s’agit d’analyser « le plus finement possible, pour trouver la meilleure pédagogie à l’avenir », ajoute-t-il. L’Edhec a ainsi créé une équipe de travail baptisée « Vie normale » pour plancher sur ces sujets.





Distanciel, stop en encore ?

L’humain, une priorité absolue

Cours à distance et présentiel : la salle de cours devient un mini-studio

CDEFM. Les écoles de commerce s'organisent

« Couvrir toutes les dimensions de la vie d'un étudiant »

3 questions à Delphine Manceau - Directrice générale de Neoma BS



Quelles leçons tirez-vous de cette année ?

Ce qui ressort d’emblée est combien le présentiel est important. Nous avons fait des progrès considérables dans l’enseignement à distance, à une vitesse que personne n’aurait soupçonnée. Nous en sommes fiers. Néanmoins, voir nos étudiants sur nos campus est un plaisir sans égal. Pour eux comme pour nous, c’est le véritable enseignement de cette crise.



Quelles sont les évolutions possibles ?

Je crois que nous assistons à un tournant, celui de l’accompagnement, qui doit aller bien au-delà de l’aspect carrière et couvrir toutes les dimensions de la vie d’un étudiant. À Neoma, nous avons créé depuis plusieurs années un centre Wellness qui répond à une panoplie de besoins : médical, développement personnel, mais aussi loisir, détente… Cette année, l’importance du bien-être a sauté aux yeux de tous. Notre centre Wellness est amené à devenir un élément central de l’école.



Sur le plan technologique, quelle est votre approche ?

Jusqu'ici, notre politique a été de maintenir le présentiel chaque fois que c'était possible. Mais le distanciel aura forcément un rôle à jouer, variable selon les cursus et publics concernés. Nous avons découvert une grande diversité d'outils qui permettent un enseignement en ligne de qualité et avons été l'une des premières écoles à ouvrir notre campus virtuel. Les étudiants peuvent d'ores et déjà y circuler, discuter, travailler, déposer leurs documents à l'administration… Le futur est là, mais l'analyse de cette année est loin d'être terminée.

