Couvre-feu, présentiel, examens... ce qui change le 19 mai pour les étudiants

Terrasse ou université, peu d’étudiants auront à choisir. Fin avril la ministre de l’enseignement supérieur avait annoncé le retour à 50% de présentiel à la mi ou la fin mai . Une évolution dans les règles sanitaires qui ne concerne finalement que très peu des étudiants.



C’est le grand jour ! L’ouverture des terrasses ? Non : la réouverture des universités. Si on en croit les annonces de la ministre de l’enseignement supérieur le 29 avril dernier, les cours en présentiel sont censés avoir repris à 50% en présentiel “à la mi-mai”



Sur le papier, un changement important puisque la précédente jauge imposait que seuls 20% des étudiants soient présents en même temps sur un site - soit une journée de cours en présentiel par semaine, pour 60% des étudiants. Une moyenne qui cachait de grandes disparités d’un établissement à l’autre; beaucoup d’universités ont en effet souhaité privilégier les plus jeunes des étudiants, en L1 et L2, qui ont pu revenir en cours 2 à 3 jours par semaine à partir de mars, au détriment des plus expérimentés, qui ont dû continuer leurs cours très majoritairement à distance.



L’annonce d'une reprise des cours à 50% en présentiel était donc en théorie une bonne nouvelle pour les étudiants - à ceci près qu’en cette mi-mai, les cours sont déjà terminés dans presque toutes les universités, et dans beaucoup d’établissements de l’enseignement supérieur. L’annonce de Frédérique Vidal fin avril avait donc entraîné un certain nombre de réactions plutôt moqueuses - même si la ministre précisait bien dans son message que cette mesure concernait les filières qui ont cours jusqu’en juin-juillet.





Nous travaillons à un retour en présentiel à 50% à partir de la mi-mai pour les étudiants dont la formation s’étend jusqu’à la fin du mois de juin et de juillet. — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) April 26, 2021

Couvre feu repoussé à 21h

Suite aux annonces du gouvernement, le couvre-feu, jusque-là établi à 19 heures, est repoussé à 21 heures à compter du 19 mai 2021.

Les centres de l'université seront donc accessibles jusqu'à 20 h et fermeront à 21 h. pic.twitter.com/03TRTNSJLa — Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (@SorbonneParis1) May 18, 2021

➡ Plus d'informations https://t.co/Xk8Q63jLmv pic.twitter.com/Bi837Aykhd — Crous de Paris (@CrousParis) May 18, 2021

