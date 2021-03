Covid-19. Fermeture des écoles, collèges, lycées ? Emmanuel Macron s'exprimera à 20h ce soir

Des services de réanimation saturés, des variants touchant tous les âges, des classes qui se ferment... une vaccination trop lente pour modifier la donne : tel est le sombre tableau qui se présente devant le gouvernement à peine deux semaines après des mesures annoncées par Jean Castex .



Suite au Conseil de Défense de ce mercredi matin, durant lequel des mesures ont été actées, Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à 20h pour les annoncer.



Le gouvernement va-t-il fermer les écoles ? Le président va-t-il annoncer un confinement dur régionalisé ou pour tous ? Les vacances de printemps/Pâques vont-elles démarrer dès ce week-end pour toutes les Zones en France ? Les dernières épreuves du Bac 2021 en fin de Première et Terminale auront-elles lieu en juin ? Réponses ce soir à partir de 20h



En attendant vous pouvez suivre notre direct spécial du Mercredi 31 mars :



12h55. Le vaccin Pfizer/BioNTech efficace à 100 % chez les jeunes de 12-15 ans. Les laboratoires espèrent pouvoir commencer les vaccinations avant la prochaine rentrée scolaire. Les essais de phase 3 menés sur 2 260 adolescents aux Etats-Unis « ont démontré une efficacité de 100 % et des réponses d’anticorps robustes », ont déclaré les entreprises qui vont demander aux régulateurs l’approbation du vaccin pour les adolescents.



10h07. « Une galère pas possible » : la fermeture des écoles, cauchemar des parents. Les cas de contamination au Covid-19 en milieu scolaire se multiplient et la pression se fait de plus en plus forte sur le gouvernement pour mettre en pause les cours en présentiel. Une source d’angoisse pour les familles. Notre sujet à découvrir ici.



8h37. « Je pense que les écoles doivent fermer », déclare Anne Hidalgo sur BFMTV .

Nous avons 850 écoles qui sont fermées ce matin et près de 20 000 élèves qui ne vont plus en classe ».



7h55. « Les écoles représentent certainement un lieu majeur de la contamination en France », estime le professeur Antoine Flahault. « En Europe l’école joue un rôle très important dans la circulation du virus car les enfants ont beaucoup de mal à appliquer les gestes barrières, les classes sont mal ventilées et les cantines scolaires favorisent les contaminations », indique Antoine Flahault .





Consultez aussi :

EN DIRECT. Suivez en direct les événements de la journée du 31 mars

Covid-19. L'impact de la crise sur les jeunes et leur orientation : résultats d'un baromètre national

Covid-19. Quelles sont les écoles et universités qui ont su le mieux s'occuper de leurs étudiants ?