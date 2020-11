Covid-19 : annulation des évaluations communes du bac 2021

Le mail est tombé à 19h56 sur les boites mails des responsables d’établissements, un quart d'heure plus tard dans les boites des professeurs : le ministre de l’éducation nationale a annoncé ce soir la suppression des évaluations communes du bac 2021 qui devaient se tenir à partir de janvier. Les épreuves terminales des enseignements de spécialité sont maintenues entre le 15 et le 17 mars.





Protocole sanitaire renforcé au lycée

Annulation des évaluations communes

#Covid19 | En raison du contexte sanitaire, pour les lycées :

Un plan de continuité pédagogique garantissant 50% de cours en présentiel pour chaque élève mis en place chaque fois que nécessaire

Les épreuves d’enseignements de spécialité adaptées

Après les mobilisations et les blocages dans les lycées cette semaine dans toute la France, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé ce jeudi que le protocole sanitaire dans les lycées allait être renforcé, en autorisant davantage de cours à distance à condition de conserver au moins 50 % d'enseignement en présentiel pour chaque élève.Moins d'élèves en classe pour plus de sécurité sanitaire : les lycées qui en feront la demande pourront proposer une partie des cours à distance, selon des modalités qui seront à définir dans chaque établissement.« Il importe que chaque élève soit présent en cours au moins la moitié du temps scolaire », écrit-il aux chefs d'établissement et professeurs dans un courrier. Le reste du temps, chaque lycée peut mettre en place un « accueil en demi-groupes », « par niveau » ou « le travail à distance un ou deux jours par semaine », ajoute Jean-Michel Blanquer.Les notes des évaluations communes seront remplacées par la moyenne des notes des élèves de première et de terminale dans chaque discipline concernée, soit l’histoire-géographie, les langues vivantes, la spécialité qui n’est pas poursuivie en terminale, ainsi que, pour la voie générale, l’enseignement scientifique, et pour la voie technologique, les mathématiques.Sont donc concernés par cette décision les lycéens actuellement en terminale, et les élèves de première, mais pour ces derniers uniquement pour les évaluations communes initialement prévues en 2021.Ces épreuves se tiendront du 15 au 17 mars comme prévu, afin que les notes obtenues puissent être prises en compte dans Parcoursup , qui conserve le même calendrier. En revanche pour éviter que les élèves ne soient interrogés sur des éléments qui n’auraient pas été vus en classe, faute de temps, il leur sera proposé deux sujets au choix.Les candidats du bac qui ne pourraient pas passer les épreuves de spécialité en mars pour cause de force majeure passeront des épreuves de remplacement qui auront lieu au mois de juin.Ces derniers jours la colère avait considérablement monté chez les enseignants et une partie des lycéens, qui réclamaient un passage à un enseignement en partie à distance, ou l’instauration de demi-groupes, ainsi que des allégements de programmes et l’annulation des évaluations communes. Ils ont donc été partiellement entendus par le ministère.Un appel à une grève reste d'actualité pour le mardi 10 novembre prochain : le syndicat étudiant FIDL, appelle les lycéens à rejoindre lades enseignants (à l'appel du syndicat et d'enseignants Snes-FSU). Ils dénoncent le manque d'anticipation et le manque de moyens du gouvernement. Réactions trop tardives et risque de décrochage des lycéens à distance.Vendredi matin, sur RTL, Jean-Michel Blanquer a fait un point sur la propagation du Covid-19 au sein des établissements : il a indiqué que 3538 cas ont été identifiés chez les élèves, 1165 chez les membres du personnel éducatif. Aussi à noter, selon les chiffres du Ministère : 3 écoles élémentaires ont été fermées sur 50 100, 0 collège sur 7 200 et 2 lycées fermés (sur 4200).

Sandrine Chesnel