Covid-19. BTS, bac, brevet : les épreuves sont maintenues... les annonces à retenir du Ministre Blanquer

Ce lundi 26 avril, après deux semaines de congés, les cours reprennent pour tous les élèves, de la maternelle à la terminale. C’est ce qu’a annoncé sans surprise le premier ministre Jean Castex lors d’une conférence de presse, ce jeudi 22 avril. Dans le détail, cette rentrée se fera en présentiel pour les “petits” des écoles, et en distanciel pour les collégiens et les lycéens. Collèges et lycées rouvriront ensuite leurs portes lundi 3 mai mais avec une demi-jauge pour tous les lycéens, et pour les élèves de 4e et de 3e des collèges situés dans les 15 départements les plus touchés par l’épidémie de Covid-19, soit du nord au sud : le Nord, l’Oise, l’Aisne, tous les départements d’Ile de France, la Sarthe, la Loire, le Rhône et les Bouches-du-Rhône.







Cette demi-jauge s’appliquera aux établissements, et non aux classes, ce qui signifie que tous les élèves d’une même classe pourront toujours se retrouver à 34 en même temps dans une salle de cours. Même si le premier ministre a évoqué un protocole "très strict”, les mêmes mesures sanitaires déjà connues des élèves continueront de s’appliquer, et une classe sera fermée dès qu’un cas de covid y aura été dépisté. “Chaque fois que cela est pertinent, nous encourageons aussi les classes en plein air, de même que nous encourageons les activités sportives en plein air le plus possible” a précisé le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer.





Ce qu’il faut savoir pour cette rentrée

➜ Le 26 avril : retour en classe de la maternelle au CM2 et cours en distanciel pour les collèges et lycées ;

➜ Le 3 mai : retour en classe pour les collèges et les lycées selon des modalités adaptées: pic.twitter.com/LnArxPpPlE — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) April 22, 2021

Des autotests pour les lycéens

BTS maintenu en contrôle terminal