Covid-19. Comment les écoles de management font face à la crise pour aider les étudiants

2020 restera dans la mémoire des étudiants ainsi que des équipes pédagogiques, sollicitées comme rarement depuis un an. « Une fois la crise passée, notre travail restera quelque chose de précieux, car nous avons repensé, réinventé, chaque dimension de nos programmes », explique Patricia Thery-Hart, directrice de l' ICD Business School, à Paris . « Nos journées portes ouvertes ont été recréées à l’aune de la crise sanitaire », ajoute-t-elle. Avec parfois des effets surprenants, comme le succès des forums d’entreprise. « Les contraintes géographiques et de temps empêchaient certaines entreprises de venir. Aujourd’hui, les forums sont remplis », illustre la directrice d’ICD BS.





Il existe un motif sérieux d’espoir pour les Business Schools : les grands besoins de talents commerciaux, pour des recruteurs qui ont repoussé les embauches l’an dernier. « En temps de relance économique, l'entreprise a besoin de bons vendeurs ! » plaide Aymeric Mairand, directeur communication et sourcing de Sup de Vente. Il est donc serein : « Nous avons une multitude de partenaires qui nous envoient des offres de postes, de stages ou d’alternance. Et avec notre nouvelle plate-forme digitale pour les mettre en relations avec nos étudiants, le job dating bat son plein », explique-t-il.

Mais attention, si les fonctions commerciales sont moins impactées que les autres, le digital commence sérieusement à montrer ses limites. « Le travail et les études à distance sont formidables, mais nous avons hâte de retrouver ce qui donne sa motivation à un vendeur, tous les matins : le contact humain ! », prévient-il.

